卓榮泰突襲視察雙連中山段見警率 要求警政署檢討部署不均

台北市捷運台北車站至中山站之間昨晚發生重大隨機殺人事件，已造成4死、多人受傷。27歲凶嫌張文行兇後墜樓身亡。行政院長卓榮泰今早（20日）臨時突擊檢視北捷站內的戒備情形及見警率。他從雙連站步行至中山站，發現現場警力部署不均，立即要求警政署加派人力巡查，強化見警率。

行政院長卓榮泰。（中天新聞）

隨機殺人案昨晚發生後，台北市長蔣萬安先往各醫院探視傷患，再返回主持專案會議，今早發布全市全面提升維安措施，再與台北市警察局長李西河赴警政署向賴清德總統、行政院長卓榮泰等提出「1219北市隨機襲擊事件」專案進度報告。

卓榮泰今早與賴清德總統分工，賴清德探視台大醫院遭此隨機殺人事件受傷的民眾，卓榮泰則依序前往內湖三軍總醫院、三軍總醫院松山分院、台北馬偕紀念醫院，慰問探視，之後到警政署一同聽取專案報告。

卓榮泰在警政署致詞時表示，昨天一整夜心情非常沉重，這件蓄意隨機的襲擊事件在國人眼前發生，政府責任非常的重大。

他指出，昨天傍晚17時23分事件發生後，他在行政院就聽見救護車呼嘯而過，數量相當多，10分鐘之內了解事件發生，並留在院內待命動員。事發第一個鐘頭內，警政署掌握嫌犯特徵，到了18時40分，他還在現場跟媒體說明狀況時，中山站發生第二次的事件。

中山站19日晚間發生隨機殺人事件（中天新聞）

卓榮泰說，昨天徹夜指示警政署無論如何要把犯罪動機、身分背景、準備的犯案過程等，要在最短時間內清查清楚，向所有受害家屬及國人清楚說明；但很可惜張嫌墜樓而亡，無法從其身上查獲具體動機。他也特別要求全國員警同仁加強所有鐵公路、捷運、航空站、重要人潮聚集地方的戒備，務必讓國人心安。

卓榮泰提出3點指示，第一、昨天發生事件後，資訊陸續完整收集，但有幾件事情必須清查，昨天下午3時40分開始，嫌犯在林森北路、長安東路焚燒機車，員警應該有所掌握，第一時間到底如何處置？讓嫌犯因而能繼續作案，這部分警政署正在清理當中。

第二、所有錄像帶的影像要全數連貫起來，全面清查，這部分請台北市警察局跟警政署通力合作，在檢察官的指揮底下來完成工作。

第三、他特別從雙連站走到中山站，在雙連站沒有看到應有的警力配置，但中山站卻有比較多的數量，希望警政署能再重新規劃，除見警率，也要平均率，才能全面、有效防範。

卓榮泰說，據了解，北車余先生捨身阻止犯嫌擴大事端，不幸因此身亡，北捷公司也有同仁為了保護機房奮不顧身的英勇行為，中央、地方、各單位事後要對這些捨身負責的英勇行為予以必要作為，以表達政府的感謝、表達人民的尊敬，政府一方面追查原因、一方面要讓社會感到安心跟溫暖，是現在必須要做的事。

示意圖：員警加強車站巡邏。（資料照／翻攝畫面）

