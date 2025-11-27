卓榮泰第八度向立法院提出覆議案 國民黨團揚言「覆議來就是否決」

行政院長卓榮泰親上火線，細數在野黨「再修版」財劃法6大缺失，並拍板提出覆議案。（圖片來源／胡智凱攝影）

行政院長卓榮泰本（27）日召開例行院會，會中拍板對在野黨聯手通過的「再修版」財劃法提出覆議，而這已是本屆政府對國會所提出的第8次覆議。

院會結束後，卓榮泰親上火線召開記者會，細數「再修版」財劃法有6大缺失，並表示今天是過去一年多的第八次提出覆議，但都是被動提出，喊話在野黨立委：「不要一錯再錯、錯上加錯！」

第8次提出覆議，卓榮泰嘆：每次都是被動

針對財劃法覆議案，卓榮泰本日表示，今天已經是行政院了過去一年多來第八次提出覆議案。他首先強調，行政院的覆議是基於憲政機關賦予行政院的權利跟責任，行政院每次提出覆議都是被動的，我們只有在被動的情況下才能提出覆議。

卓榮泰回顧，上一次針對財劃法的覆議，行政院很清楚提到公式計算有錯誤，垂直分配不合理、水平分配不公平，苦口婆心的提出覆議，但還是遭到否決，造成有340幾億分配稅款核發不出去。

對於本次提出覆議，卓榮泰指出，再修版財劃法有更多錯誤的內容，上次錯誤只是造成離島不公平，但是一次的條文是讓行政院根本無法編制預算，造成的錯誤更大！

卓榮泰細數在野黨財劃法6大缺失

卓榮泰表示，立法院提出的版本有六大缺失：第一、增列2646億元，加上原來的2990多億元，整體超過5600億元，已經違反公債法設定的流量上限15%。第二、規定行政院履行一般性補助不得低於一定金額、計畫型補助不得低於一定金額，此將影響政府整體財政預算，也會對中央施政決策的推動造成很大障礙。第三、規定中央「應」補助地方政府，架空中央的調劑財政盈虛的權利。

第四、草案沿用舊的財劃法分級方式，卻又採用新的計算方式，最後形成「新的算法、舊的分級」的矛盾。第五，草案限縮中央減撥或扣抵補助款的權限，讓中央無法落實對地方監督的義務。第六、草案規定由行政院召開地方首長會議共同決定考核內容，結果將由受考核的對象共同決定考核標準，本身就極不合理。



所以卓榮泰認為，這是一部極端矛盾、不合理的財劃法，干涉了行政權，也不利於依照實務需求執行。因此依照憲法增修條文第三條第二款規定，行政院必須提出覆議案，並於今天院會通過之後，呈報總統核可，並正式請立法院覆議。他強調：「希望立法院各位委員先進能記取上次的教訓，不要一錯再錯、錯上加錯。」

國民黨立法院黨團反擊：覆議來就是否決

對於行政院提出覆議，國民黨立法院黨團書記長羅智強表示，總統賴清德顯然下令要卓榮泰當覆議院長，再次提覆議，而國民黨的立場，「就是讓你踢鐵板，覆議來就是否決」。

羅智強認為，行政院應該要尊重三讀通過的法律，讓立法院通過的財劃法實施半年或一年後來檢討成效，才是最好方式，或者就是在立法院通過財劃法之前，行政院就先提出院版財劃法。

卓榮泰感謝韓國瑜理解，但遺憾到黨團就無法解決

為了溝通財劃法，卓榮泰上週四曾與立法院長韓國瑜會晤，未料國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團仍聯手在程序委員會封殺院版財劃法，本日國民黨立法院黨團書記長羅智強也揚言否決覆議案。

有媒體提問，卓榮泰是否還會繼續找韓國瑜溝通？對此，卓榮泰表示：「我也很謝謝韓院長，韓院長對很多事情都非常理解，但是到了黨團都無法解決，這是讓人遺憾的。」

(原始連結)





