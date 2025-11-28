卓榮泰第八度提覆議 藍委批：對立法院的赤裸挑戰

國民黨立委許宇甄。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院11月14日再次三讀《財政收支劃分法》修正案後，行政院認為有窒礙難行之處，昨通過覆議案，將呈請總統核可。國民黨立委許宇甄今（28日）再抨擊，行政院長卓榮泰第八度提覆議案，已經不是行政權的正常運作，而是對立法院的赤裸挑戰、對民主制度的八度傷害，財劃法原為地方自治最重要的制度基石，如今卻被行政院扭曲成政治工具，作為中央對地方的財政控制的工具，甚至以覆議手段恐嚇國會、壓迫地方政府。

卓榮泰昨表示，行政院在過去一年多來第8次提出覆議案，每一次都是被動。而上次針對財劃法的覆議，行政院明確提出公式計算有誤，苦口婆心講了這麼多，最終仍被否決，造成340幾億預算統籌分配稅款核發不出去；上次的錯只是造成離島不公平，這次條文修正後，錯誤更大，會造成中央無法編列預算。

許宇甄則指責，卓榮泰不斷指控立法院「一年三修財劃法」、錯誤越來越多、窒礙難行。但真正的問題從來不是立法院，而是行政院一直不肯提出院版，提出後又不敢接受檢驗，把情緒當論述，用話術來掩飾政策缺陷。

許宇甄表示，行政院公開「院版財劃法」時大肆宣傳，16個縣市成長 27.4％，六都裡台北市統籌款最高、高雄市總額最高、台南翻倍等，講得像是每一個縣市都在行政院的帶領下飛黃騰達。然而，當立委要求公開試算表時，財政部長卻說「還沒算出來」，卓榮泰更說「要有共識才願意公開」。這種邏輯簡直荒唐到令人瞠目。如果「還沒算出來」，那政院對外宣稱的那一堆精準數字，到底是從哪裡變出來的？

許宇甄認為，藍白提出的財劃法才是真正將財源實質下放，打破長年「重六都、輕縣市」的失衡格局，落實真正的財政公平。行政院卻把這樣的改革污名化為「窒礙難行」、「拖慢國家進步」。說穿了，行政院真正害怕的，不是政策效果，而是失去把地方補助款當作政治賞罰的帝王權力。

許宇甄表示，民主政治講究的是責任，連提八次覆議，代表卓內閣的施政路線已徹底被主流民意否決。請不要再拿「覆議是被動」當作戀棧的遮羞布，如果這次覆議案再次失敗，將證明卓內閣已無治理的正當性。卓榮泰，請展現一位政治人物應有的風骨，尊重立法院的決議，遵循民主慣例，負起政治責任。

