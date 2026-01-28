卓榮泰籲在野立委對話 重新審議預算

（中央社記者張雄風台北28日電）行政院長卓榮泰今天向在野立委喊話，很多新增事項、新增計畫及新增的經費預算都沒有辦法順利執行，希望能理性坐下來對話，過年後重新回到國會，重新開始審議預算。

余紀忠文教基金會舉辦「極端氣候下的國土規劃挑戰」研討會，與環境部氣候變遷署合作，希望能在氣候變遷帶來的實質衝擊當下，探討國土規劃、氣候調適行動之間，中央部會與地方如何協作與平衡。卓榮泰會前接受媒體聯訪。

卓榮泰表示，立法院這個會期只剩下3天，總預算已經被延長到153天，在野黨總預算擋、國防預算也擋，「那難道台美關稅的談判也要擋嗎」。

卓榮泰說，人民已經非常不耐煩，而政府非常地焦慮，很多新增事項、新增計畫及新增的經費預算都沒有辦法順利來執行，這影響的不只是單一項目而已，是影響到國家今年總預算整個施政的方向及進度。

卓榮泰指出，政府在這一個月當中想盡各種辦法，透過各種機會想要尋求與在野黨能夠對話、能夠溝通、能夠協商，但是完全不得其門而入。他並向藍白喊話，快要過年了，大家如果還有心思的話，年前能不能好好地來對話。

卓榮泰表示，今天來參加的就是一場研討、一場對話，「對話是重要的」，理性坐下來對話，才能解決各種問題；希望對話之後，過年後重新回到國會，重新開始審議預算，讓國家能夠重新站上順利、正常發展的腳步，人民才會得到應該要的照顧。（編輯：管中維）1150128