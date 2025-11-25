卓榮泰籲心平氣和看待院版財劃法 慎重面對

（中央社記者王揚宇台北25日電）立委今天質詢關注財劃法修法議題，行政院長卓榮泰表示，亂修財劃法全民都受苦，政院版的財劃法修法版本比較細緻，希望在野能心平氣和坐下來，看看院版財劃法有沒有比較公平、合理，如果有的話，何不慎重面對。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，民進黨立委邱議瑩質詢時，舉高雄柴山、壽山為例，提及山區救援面臨最大的困難與瓶頸，除了地形險惡以外，就是通訊的死角，這會造成求援及救援困難的情形，呼籲政府要持續增強山區收訊，因為這不只是便利問題，而是攸關生死的安全問題。

卓榮泰回應，當然有必要，因為這不僅是一般的聯繫，也牽涉安全，請國家通訊傳播委員會要求三大業者，服務要到位。

邱議瑩質詢時關注財劃法修法問題，也說財劃法歷經去年及今年的修正，似乎越修越偏離軌道。

卓榮泰說明，立法院去年通過的新版財劃法以及今年11月14日的再修版財劃法，越修問題越大，地方拿更多的錢，但不談事權分配，而且再修版財劃法問題才大，這會讓中央政府無法編列預算。

邱議瑩詢問卓榮泰，是否有跟在野黨立委溝通，讓他們了解行政院版的財劃法是比較具有可行性；她也說亂修財劃法，受苦的是地方政府與地方人民。

卓榮泰表示，應該是全民都受苦，而過去這1年行政院6次跟地方政府的財主人員、地方首長，進行意見交換與溝通，至於在立法院，是請執政黨團在協商過程中能適度提出，以及在協商前先把院版的內容與精神與在野黨立委說明。

卓榮泰接著指出，希望他們能心平氣和地坐下來，看看這個財劃法有沒有比較公平、合理，垂直分配是否比較合理、水平分配是否比較公平，如果有的話，何不慎重面對。（編輯：張若瑤）1141125