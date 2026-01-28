卓榮泰籲朝野理性對話：擋總預算、擋國防預算 難道未來還要擋關稅？

行政院長卓榮泰再呼籲朝野理性對話，不要什麼都擋。資料照片



行政院長卓榮泰今（1/28）受訪表示，立法院本會期僅剩3天，但總預算案卻已經被延宕153天，他向在野黨喊話，不要什麼都擋，擋總預算、擋國防預算，難道未來還要擋台美關稅嗎？呼籲朝野可以坐下來理性對話，過完年後，重新回報國會，認真審議預算，讓國家重新站上順利發展的腳步。

立法院本會期將於週五（1/30）休會，最後一天議程尚未確定，卡關多日的總預算、國防特別條例能否順利付委審查，尚未在定之天。

卓榮泰今指出，立法院這個會期只剩下3天，總預算已經被延宕了153天，希望在野黨不要什麼都擋，總預算擋、國防預算擋，難道未來的臺美關稅的談判也要擋嗎？他表示，人民已非常不耐煩，政府更是非常的焦慮，很多新增事項、新增計畫跟新增的經費、預算都沒有辦法順利執行，影響到國家整體施政方向跟進度。

卓榮泰表示，政府在這1個月當中想盡各種辦法，透過各種機會尋求跟在野黨對話、溝通、協商，但完全不得其門而入。卓榮泰喊話，快要過年了，盼年前能否好好的坐下來對話。

卓榮泰強調，對話很重要，理性的對話才能解決各種問題，希望對話之後，給大家一點時間，過年後，重新回到國會，重新開始審議預算，讓國家能夠重新站上順利正常發展的腳步，人民才會得到應該有的照顧。

