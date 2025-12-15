卓榮泰細數立法院「7次違憲」：逼行政院舉債5600億！

行政院長卓榮泰宣布，不副署《財劃法》。（圖／東森新聞）





行政院今（15日）下午召開記者會，院長卓榮泰宣布，不副署三讀通過的《財政收支劃分法》法案，並且在會中細數本屆立法院7次違憲的案例，屢次申請釋憲，憲法法庭又被迫失能，無法判決違憲，造成現在憲政的僵局，等於立法院既能制定預算，又能審定預算，失去民主制衡的力量，等同立法院「球員兼裁判」。

卓榮泰指出，立法院這次再修正的財劃法，有其明顯違憲之處，首先違反憲法權力分立的原則，實質侵害行政權；第二修法的過程違反公開透明，與實質討論的原則，破壞民主程序；第三，一旦施行將對國家的發展，造成無可回復的重大危害。

卓榮泰說，行政院為憲政機關，有義務履行對中華民國憲法的忠誠，依照憲政體制，行政、立法法院爭議，理應由憲法法庭做最終的判決，但是因為立法院修訂的《憲法訴訟法》，不合理拉高憲法法庭議決的門檻，更多次杯葛總統所提出的大法官人選，導致憲法法庭無法運作，失去彌平憲政爭議的能力。

卓榮泰細數立法院7次違憲

立法院職權行使法擴權

禁伐補償條例

憲法訴訟法

114年度中央政府總預算案

警察人員人事條例

軍人待遇條例

修正財政收支法再修正案

卓榮泰痛批，以上的每一項都有違憲的疑慮，屢次申請釋憲，憲法法庭又被迫失能，無法判決違憲，造成現在憲政的僵局，等於立法院既能制定預算，又能審定預算，失去民主制衡的力量，若行政院沒有堅定捍衛行政權，立法院等同「球員兼裁判」。

卓榮泰舉例，今年11月14日三讀通過的《財政收支劃分法》法案，沒有經過委員會地逐條審查就逕付二讀，在黨團協商沒有共識的情況下強行表決，完全不符合民主原則，實際侵害了國民主權。

卓榮泰指出，115年度的預算已經經由行政院制訂完備，在8月就送到立法院被審查，卻在程序當中要求行政院立刻適用再修正的《財劃法》，在歲入無法增加情形下，需全數舉債支應，舉債額度超擴5600億，佔總預算歲出總額比例達到17%，這已經違反《公共債務法》鎖定15%的上限，等同要行政院違法編列預算。

卓榮泰召開記者會宣布不副署後，國民黨在臉書發文回應，對於立法院三讀通過的法律，若賴清德、卓榮泰選擇不副署、不公布、不執行，就是昭告天下：「只要我賴政府不開心，就可以不守法！」若執政者帶頭藐視法治，該如何要求人民？我國將走向前所未見的憲政崩壞！嚴正呼籲賴清德、卓榮泰，應恪遵中華民國法治，善盡憲法忠誠義務，前有南韓尹錫悅為鑑，成為國際大笑話，賴卓勿一錯再錯，淪為中華民國歷史罪人！

