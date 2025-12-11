卓榮泰缺席晨會、院會、取消下午行程 行政院僅回覆：另有要公

記者盧素梅／台北報導

行政院長卓榮泰說明院版《財劃法》（圖／行政院提供）

行政院今（11）日舉行院會，但院長卓榮泰未親自主持，由副院長鄭麗君代理主持。至於卓榮泰為何未主持院會？行政院發言人李慧芝僅再三強調，卓揆今天臨時另有要公，所以沒有參與院會。至於是否有院長未主持院會的前例？行政院表示要再查一下。

行政院每周四舉行例行院會，都是由院長主持，但是今天卓榮泰未親自主持，由副院長鄭麗君代理。在院會後記者會上，有媒體詢問，卓揆是否因最近總預算、財劃法、國防特別預算卡關，朝野攻防太累，所以缺席院會？李慧芝僅表示，卓揆今天臨時另有要公，所以才請鄭麗君主持院會。



媒體追問，過去是否有院長未主持院會的前例？卓揆今天一早是否有主持行政院的晨會？李慧芝說明，依照行政會議議事規則，院長有事不能主持院會時，就由副院長代理，過去前院長毛治國也有請假紀錄。另外，卓揆今天晨會、院會都因有要公未主持。

另外，卓榮泰原定下午1時出席「第37屆台北國際建築建材暨產品展」開幕典禮、下午2時出席「114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮」兩場行程取消。

