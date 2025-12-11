卓榮泰缺席院會引揣測！政院：另有要公 下午兩行程也取消

行政院長卓榮泰今日未出席行政院會引發揣測。資料照片行政院提供



行政院今（12/11）院會，行政院長卓榮泰未出席，改由副院長鄭麗君主持會議，引發外界揣測是否身體有恙，行政院發言人李慧芝表示，卓臨時另有要公，所以沒有參與今天的行政院會。不過，卓榮泰下午原定的兩場公開活動也取消，引發關注。

行政院每週四舉行院會，都是由院長親自主持，並拍板會中討論的重要事項與法案，但今日卓榮泰缺席沒有親自主持，引發媒體關切是否最近因《財劃法》、總預算與《強化防衛特別條例》與特別預算等諸多事情而過於勞累，出現身體不適的情況。

李慧芝在主持行政院院會後記者會，被媒體問及卓榮泰為何沒有親自主持院會，是否身體微恙時，她回應說，今天卓榮泰因臨時有要公，所以沒有主持晨會跟院會。至於是什麼樣的重要公務，李慧芝並未進一步說明，僅回應說，行政院前院長毛治國也曾有先例，應該不需要多做揣測。

有媒體追問，毛治國是因為請辭所以沒主持院會，而卓院長沒有主持院會是否為行政院首例，李慧芝表示，行政院會議事規則院長有事不能來主持院會的時候，就是由副院長代理，這是沒有問題的，她也會回去再翻查一下院史紀錄，再向媒體說明。

至於卓榮泰下午原訂兩公開行程，1點出席「第37屆台北國際建築建材暨產品展」開幕典禮、下午2點出席「114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮」，是否會出席，李慧芝表示，要等近一步通知。政院隨後也通知兩行程皆取消。

