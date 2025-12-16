卓榮泰自詡憲政守門！柯志恩酸：根本是曹錕

▲行政院長卓榮泰在臉書發黑白照並表示，當下正有股力量要摧毀國家憲法體制，自己必善盡「守門人」職責，阻止任何違憲行為越雷池一步。（圖／翻攝自卓榮泰臉書）

[NOWnews今日新聞] 立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院認為窒礙難行，行政院長卓榮泰15日開記者會宣布，不副署《財劃法》，創下憲政首例。卓榮泰還在臉書換上黑白照片，自詡要「善盡民主憲政守門人」之責。國民黨立委柯志恩痛批，卓榮泰傷害台灣民主，破壞中華民國憲政體制，已快和曹錕齊名了！

曾是中華民國陸軍一級上將的曹錕，在1923年10月6日靠賄選當選為中華民國第三任大總統，被譏為「豬仔總統」、「賄選總統」，不過隔年就因內戰遭軟禁，自此失勢。

柯志恩說，卓榮泰不副署法律案，形同公然癱瘓憲政運作，卻反將責任歸咎於立法院違憲擴權，已構成對立法權的正面對抗。她表示，真正的民主憲政守門人，應尊重代表人民意志的國會，遵守權力分立與制衡原則，依法行政並接受監督，而非在國會完成立法後，由行政院拒絕履行憲法義務。她強調，行政權不應以任何理由否定國會依法通過的法律程序。

柯志恩指出，依《憲法》第37條規定，行政院長副署法律是義務而非權力，不應被恣意解讀或擴張使用。她質疑，大法官違憲宣告需達一定門檻，行政院長卻能單方面拒絕副署已公布的法律，形同凌駕憲法法庭與總統，實質上等同掌握絕對否決權。

柯志恩也批評，賴政府執政以來施政失當、爭議頻傳，卻在少數執政情況下缺乏謙卑態度，反而持續升高對立。她提到，在歷經大罷免風波後，執政團隊未見檢討，反而加劇政治衝突，刻意營造高度對抗的政治氛圍。

柯志恩強調，民主憲政並非由單一總統或閣揆決定，少數必須服從多數，權力也必須受到監督與制衡，這是民主政治的基本原則。她呼籲執政者記取就職誓詞內容，遵守憲法與法令，切勿顛倒是非、偏離制度正軌。

