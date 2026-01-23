卓榮泰與汽車零件業者座談 支持業者出國搶訂單

行政院長卓榮泰到巨鎧精密工業公司參訪LED車燈生產，聽取說明。（郭良傑攝）

行政院長卓榮泰到巨鎧精密工業公司參訪，聽取LED車燈產品介紹說明。（郭良傑攝）

行政院長卓榮泰到巨鎧精密工業公司參訪，後再與廠商進行座談。（郭良傑攝）

行政院長卓榮泰（左）與汽車零件廠商進行座談，鼓掌歡迎及鼓勵與會業者代表。（郭良傑攝）

行政院長卓榮泰23日到台南產業創新園區與汽車零件業者座談時指出，與美方進行關稅談判期間，行政院率先拍板動用到800多億元的產業支持，因超前部署，台灣也成為全球第一個提出產業支持的國家。在與各方調整意見後增加到930億元，在關稅15％落定後，產業才能向外爭取有利的訂單，他強調「搶訂單比較實際！」。

卓榮泰強調，我們的競爭力是強的，政府更要長期協助產業快速升級，甚至要到美國成立產業聚落，把供應鏈成立起來，協助美方，也是幫助未來我們的廠商去到美國，有一個服務中心協助台灣廠商，垂直供應鏈的廠商來到美國，這也是台灣遠勝於其他國家有利的談判條件。

卓榮泰在座談會前到製造LED車燈的巨鎧精密工業公司參訪，觀賞相關產品及形象影片，並在副總經理熊金鐸、胡仁盈的陪同與解說下，瞭解公司車燈產品的設計與製造流程。

在參觀後的座談會中，卓榮泰表示，汽車產業已從燃油進到科技化的新形態的電動時代，汽車產業應該要進行智慧的轉型，應該結合更多的智慧夥伴一起升級，大帶小，由政府積極扮演這樣的角色。政府在特別預算中對於百工百業，針對台美關稅受影響的產業已列出影響，若有還有沒有設想到的要趕緊提出，政府將與各廠商共同面對時代變革未來面對。

巨鎧副總經理熊金鐸在參加座談會後表示，很感謝政府在這個對美關稅談判從原來25％，再加1個附加稅，總共會是26.25％，一口氣降到15％對我們做純外銷的廠商而言，尤其巨鎧大部分的客戶都在北美，對我們的幫助其實非常大，我們公司的董事長在上周得知關稅降到15％，馬上訂機票及跟美國客戶聯絡，去跟美國廠商談訂單、爭取訂單。

另外有廠商向卓榮泰反映，現在這個人力短缺，是不是在一些外勞引進政策上放寬？經濟部次長何晉滄回應，行政院去年就有通過新方案，只要為本國人加薪2000元，廠商就可增加1個外勞的配額，這樣外勞人數比例有做一些放寬，那也可以舒緩產業界用人壓力。

業者也反映碳費的問題，希望說政府能多給一些優惠，何晉滄回應，只要業者提出自主減量的計畫，經過環境部審查後，碳費就可以做打折，這個部分希望業者來提出以獲得減免。

