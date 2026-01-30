卓榮泰與航太機械產業座談 缺工問題為首要

行政院長卓榮泰與國內航太及機械產業座談，了解業界的需求。(記者許麗娟攝)

〔記者許麗娟／高雄報導〕行政院長卓榮泰今(30)到高雄路竹的晟田科技公司，與國內航太、基礎加工及機械產業業者進行座談，業者普遍反映缺工問題嚴重，卓榮泰會後表示，樂於聽見業者的聲音，會讓業者得到充分的協助和照顧。

這場座談會現場未開放媒體進入，會後晟田科技董事長謝永昌受訪表示，對他們來說，最關鍵的問題就是人力問題，對於政府提出為1名本國勞工加薪2000元，可進用1名外籍移工的跨國勞動力精進方案，本國勞工薪資比基本工資高，結果每年調整基本工資也只調到移工，認為本國員工加薪沒問題。

經濟部次長何晉滄則提及，會中業者反應國內出口航太或軍工產品，希望能有單一窗口審查機制以縮減行政流程，經濟部國際貿易署會和國防部討論朝向建立單一窗口。另對國防產業的工業合作計畫，業者期盼「回饋點數」有一定配額可讓國內產業界運用，院長將會與國防部針對工合機制檢討，幫助國內發展軍工產業，可使用工合點數與外商合作。

