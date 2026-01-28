卓榮泰舉台美談判成果 盼朝野對話預算案

（中央社記者張雄風台北28日電）行政院長卓榮泰今天表示，如台美關稅談判、台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）等，都是重要的對話，呼籲在野立委也能再次對話、好好審查預算。

卓榮泰出席余紀忠文教基金會舉辦的「極端氣候下的國土規劃挑戰」研討會。這場研討會希望能在氣候變遷帶來的實質衝擊的當下，探討國土規劃、氣候調適行動之間，中央部會與地方如何協作與平衡。

卓榮泰致詞時表示，出席這樣一場深度對話，關於國土的永續規劃非常有意義，像今天這樣的對話，就能夠刺激更多新的智慧靈感以及政府實際上的做法。

廣告 廣告

卓榮泰強調「對話」很重要，並舉甫結束的「台美關稅談判」為例，是一種台美之間經貿關係的對話，現已達成15%的新的對等關稅；他形容這15%是「新的、世界的水平面」，大家幾乎在同樣的15%上共同競爭。

另外，卓榮泰提到台美之間的「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」今天公布，談到了包括AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物、無人機產業供應鏈、高科技人才培育，以及雙方在第三國合作的可能性，再加上雙邊經濟合作7大項的主題，非常關鍵而有突破。

卓榮泰說，他期待的第3場對話是「朝野之間的對話」，希望在過年前、靠著過年的好氣氛，朝野能真正再次展開對話；過年後，大家回到立法院能夠好好地審查預算。讓國家在新的年度開始以後會有一個向前驅動的動力。

環境部長彭啓明致詞時表示，國土規劃有長期、短期，這一年來多跨了一步，就是處理土石方。土石方的成功與否和國土規劃有很大的關係，因為它的去化要橫跨很多的地方，現在終於把這個問題浮上檯面；政府會努力做，也需要大家輿論上的支持。

彭啓明提到，氣候變遷對國土規劃最重要是「調適」。已經準備向行政院提出申請，未來要成立「國家氣候調適韌性中心」。過去國家災害防救科技中心有一個組在做，但欠缺一個跨單位中心。他希望未來有碳費之後，可以有一些費用來支持這個中心，永續地經營下去。（編輯：管中維）1150128