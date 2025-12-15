卓榮泰若被究責「可以甩鍋賴清德」？沈政男曝憲法盲點：綠營註定是輸家

面對藍白聯手推行的法案，傳民進黨陣營打算透過「閣揆不副署」的方式進行反制、阻擋，行政院長卓榮泰將於今（15）日下午3時30分進行說明；精神科醫師沈政男透過臉書發文指出，卓榮泰是總統賴清德任命「百分百沒有民意基礎」，若未來被究責雖然可以主張是遵循總統的意思，仍會被「總統沒有權力不副署」打臉。沈政男強調，綠營在這一局已經註定是輸家。

沈政男透過臉書表示，閣揆副署是1997年以前就有的設計，其目的是為了「制衡總統權力」、「左右共治」，為中華民國憲法之父張君勱所設計；沈政男解釋，不料這樣的設計到了1997年，因為時任總統李登輝權力受到國會掣肘，於是發起修憲、拿掉閣揆同意權，卻保留了閣揆副署的條文，並將把覆議過關的門檻降為2分之1。

「這是什麼修憲？就四個字：亂七八糟」，沈政男指出，除了保留閣揆副署的條文、降低覆議門檻之外，還設計了立法院對於閣揆不信任案之提起，以及隨之而來的總統被動解散國會的權力；沈政男揶揄，這就是中藥西藥加符水而成的「民主偏方」。

沈政男表示，卓榮泰如果夠聰明，就會主張不副署是「遵循總統的意思」，但這種話可能可以留到法院去講，因為總統也沒有權力以不副署的手段，拒絕公布與施行立法院通過的議案。沈政男補充，一旦總統拒絕公布與施行立法院通過的議案，就會造成憲政僵局，要想解決衝突，只能透過覆議、不信任案與解散國會等3大管道。

「你們（綠營）跟大罷免那時一樣，就是完全搞不清楚狀況」，沈政男直言，問題在於，解散國會應該是總統主動，在台灣的憲法裡卻是「被動解散」，因此藍白絕不可能倒閣、讓國會被動解散。沈政男痛批，如果賴清德執意跟在野硬碰硬，造成的憲政僵局及後續問題，只會被算在綠營的頭上，「綠營，在這一局，已經註定是輸家」。

