卓榮泰表態停砍年金案不覆議！是否跟進財劃法「不副署」？行政院回應了

藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退撫條例》部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。對此，行政院發言人李慧芝今（17）日重申，行政院長卓榮泰日前針對再修惡版《財劃法》已對外說明不副署法案的三個原則，在「違反憲法權力分立」、「破壞民主程序」以及「施行後將對國家發展造成無可回復的重大危害」時，卓揆就會考慮以「不副署」的方式來守護憲法。

立法院會12日通過修正《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，停砍退休公教人員年金，行政院是否也效仿《財劃法》不副署，引發關注。卓榮泰昨接受《自由時報》專訪時提及上次提《財劃法》覆議的例子表示，他是相信立法院會有善意，所以才提覆議案，希望避免再度錯誤，但是立法院表現出來的是否決覆議，「連報告都不讓你去報告，這個我真的很難接受！」

對於是否對停砍年金案也跟進《財劃法》不副署？李慧芝表示，目前行政院尚未收到《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》兩案，但由於這兩個法案將會讓過去7年的年金改革成效功虧一簣，也將加速退撫基金提前破產，現職公教人員未來的退休所得將岌岌可危，恐怕要由全民共同負擔，既剝奪政院預算提出權，也悖離年金改革所欲達成的世代正義與基金永續的目的，不僅如此，這兩案在黨團協商未獲共識下就進行二、三讀表決，審議程序上已違背民主討論的過程與精神；因此，卓揆已對外表示，將會對此兩法案採取必要的憲法作為。

李慧芝進一步說明，目前立法院除了在法案審議程序上有多次忽略民主討論的過程之外，也不讓行政院針對日前提出的財劃法覆議案有說明的機會，關閉溝通與討論的程序與管道，而目前進行中的年金改革已獲得司法院大法官782、783號解釋的合憲認定，政院會繼續按照憲法解釋實踐年金改革。

