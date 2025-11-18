卓榮泰表態全面迎戰 盧秀燕：要迎合才對

▲台中市長盧秀燕表示，對於立委提的建設或財政需求，卓榮泰應該要「迎合」，而不是「迎戰」。（圖／台中市政府提供，2025.11.18）

[NOWnews今日新聞] 立法院三讀修正通過《財劃法》部分條文，行政院長卓榮泰表態「全面迎戰」。台中市長盧秀燕今天表示，地方稅收都上繳中央，長期以來國家財政結構是肥中央、瘦地方，並非健全的方式。對於立委代表地方所提的建設或財政需求，卓榮泰應該要「迎合」，而不是「迎戰」。

立法院14日三讀通過《財政收支劃分法》修正案，明訂中央對地方一般性補助款不得少於前一年度，行政院長卓榮泰表態「全面迎戰」。卓榮泰今（18）日上午到立法院備詢，國民黨立院黨團總召傅崐萁問，行政院要對誰開戰？卓榮泰回嗆「是立法院先對行政院開戰，我才必須備戰」、「你不要一直對我們開戰」。

國民黨籍市議員黃馨慧今天質詢時表示，《財劃法》修正對地方自治與治理很重要，卓榮泰竟放話將「全面迎戰」，她質疑明年度地方預算如何編列？並問盧秀燕「改天我們對你有意見，你要不要說全面迎戰市議會？」

盧秀燕答詢時表示，卓榮泰也是好朋友，「我建議他不要說『全面迎戰』，應該要全面迎合地方財政需求，不是全面迎戰地方需求」。接著她強調全國各縣市人民的稅收都上繳中央，連講2次「長期以來，國家財政結構是肥中央、瘦地方，這不是好事、不是健全的方法」。

盧秀燕說，各縣市選出來的立委對地方需求最了解，長期以來每個縣市都嗷嗷待哺、為錢所苦，很多議員建議的建設與福利都沒辦法做，因為包含營業稅、所得稅等地方民眾稅收都上繳中央。好的立委到中央會莫忘地方，卓榮泰是全國的大家長，對於立委代表地方所提的建設或財政需求，應該要「迎合」，而不是「迎戰」。

盧秀燕認為，這屆立法院很好，修法是幫全國各縣市修法，這些錢也不是進到立委口袋，都是下到地方做地方建設、福利，她予以肯定也表示感謝。

