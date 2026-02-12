卓榮泰表態接觸新式核能 經濟部：正草擬高階核廢選址草案

行政院長卓榮泰宣示電力即國力，並表示將「全面接觸全世界先進的新式核能技術」，引發關注。（圖：行政院提供）

行政院長卓榮泰日前表示將「全面接觸全世界先進的新式核能技術」，經濟部透露目前正在草擬「高階核廢料選址條例」，但涉及地質條件界定、公民溝通程序，等待法制完備後再進行討論。（請聽AI報導）

卓榮泰10號出席工研院先進半導體研發基地新建工程動土典禮時表示，政府提出能源開放的構想就是希望有充裕的能源基礎以穩定產業的發展，因為電力就是算力，算力就是國力。

行政院發言人李慧芝12號補充，政府對新式核能採開放態度、但無論新式或傳統核能都必須符合核安有保障、核廢有去處、社會有共識等三大原則，經濟部次長江文若則指出，政府持續推動再生能源與節能措施，同時密切關注國際新式核能發展，研究哪種技術最適合台灣。

至於核廢料問題，經濟部能源署副組長游翔瑋說明，目前使用過的燃料棒仍存放在核電廠，未來不論低階或高階核廢料都需要有處理方向，經濟部正草擬高階核廢料選址條例，涉及地質條件與公民溝通程序，法制完備後再展開後續討論。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。