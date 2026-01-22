卓榮泰表明跟「立法院」辯論 在野黨棄立法院而卻硬要在電視台辯論

行政院長卓榮泰昨公開要求與「立法院」針對總預算進行辯論。（圖片來源／行政院提供）

立法院至今遲未審查今年度中央政府總預算，行政院長卓榮泰昨（21）日公開喊話，願意與立法院辯論、對話。他並強調，總預算不容許被延宕與被分割，不可由立法院挑三揀四、阻礙國家進步。

對此，藍白在野黨均宣稱願意接受挑戰，但卻不願意依照法定程序在立法院內辯論，而是要在電視台舉行辯論會。對此，行政院發言人李慧芝本（22）日表示，立法院就是最好、最直接且有直播的公開辯論平台。

卓揆公開喊話：要求與「立法院」辯論總預算

藍白在野黨挾人數優勢，自去年8月持續杯葛總預算，至今已近5個月，早已立下中華民國憲政史上記錄。對此，行政院長卓榮泰昨日表示，中央政府的年度總預算是代表總統賴清德對國家未來這一年的願景，也是行政院整年度整體性的施政計畫，不容許被延宕、被分割、被分裂。

卓揆並公開向在野黨喊話：「所以我要求，就新台幣3兆350億元整年度中央政府總預算與立法院進行直接辯論，哪一項是國人不需要的？」他也提到，政府會就2992億元的新增計畫延續性計畫加強說明，希望透過直接要求與國會對話、辯論，再由民眾做公決，而非讓立法院挑三揀四、阻礙國家進步。

藍白願接戰，但不願在「立法院」進行

對於卓揆公開要求與「立法院」辯論，主導立法院的藍白在野黨均表示願意接戰。立法院國民黨團書記長羅智強表示「正面迎戰！直球對決！民意裁判」。

同時國民黨團也拋出「三長對三長」的對戰組合，首戰推出國民黨團總召傅崐萁對決行政院長卓榮泰，其次是黨團書記長羅智強對決行政院副院長鄭麗君，壓軸是首席副書記長林沛祥對決行政院秘書長張惇涵。民眾黨主席暨黨團總召黃國昌也表態願意接戰，並嗆聲「卓榮泰好膽麥走」。

不過，針對卓榮泰明確指出要與「立法院」進行辯論，言下之意便是在立法院進行，但國民黨團與民眾黨團卻置之不理。國民黨團要求「電視辯論」並催促磋商辯論地點，民眾黨團也要求比照選舉，在電視新聞台協調辦理。

行政院：立法院就是最好的辯論平台

對於在野黨要求在立法院以外的地方進行辯論，行政院發言人李慧芝本日回應，指卓榮泰是要和立法院辯論，就是要在國會的殿堂裡進行，跟每一位委員就他們所關心或所質疑的每一筆預算來展開辯論。

李慧芝說明，因為事實上世人都知道，只要在國會把預算付委來審查，那卓院長就會去報告，那這就是最好、最直接且有直播的公開平台，也是最適合辯論、最大的一個政策辯論平台。

李慧芝昨晚也呼籲在野黨，把握本會期最後7個工作天，儘速將中央政府總預算案付委審查，那麼卓院長非常期待能夠在國會殿堂與之進行辯論。

沈伯洋大酸：正式比賽不來卻要求到河濱公園釘孤枝

針對在野黨不願在立法院公開辯論，民進黨立委沈伯洋表示，立法院不就是免費辯論，而且全國直播的地方嗎？你們都不給我發言，然後全部結束之後問我要不要去電視辯論？結果今天又來了。

「只要藍白審預算，整個行政部門都有義務要來說明」，沈伯洋說：「結果黃國昌不要審預算，但他說要卓榮泰跟他去電視辯論。這到底是什麼毛病？」

沈伯洋因此大酸，這就好像棒球比賽，正式比賽都不來，然後網路發文說，「有種到河濱公園釘孤枝！」

