卓榮泰要台北101改名？羅智強諷：叫陳致中改叫陳致台好了

行政院長卓榮泰日前提議將「台北101」改名為「台灣101」引發爭議，台北市長蔣萬安回應「難道我現在是台灣市長？」國民黨立委羅智強27日受訪時直批卓榮泰「吃飽太閒」，痛批行政院長不處理正事，每天搞正名運動，甚至諷刺「叫陳致中改叫陳致台好了」。

國民黨立委羅智強。（圖／中天新聞）

羅智強表示，不清楚行政院長為何有那麼多正事不做，卻把心力放在正名運動上。他反諷若要改名，台北市所有東西都改成台灣就好，包括台北美術館等展演場所都改成台灣美術館，台中、高雄、台南也比照辦理，只要有牌子的都改。

廣告 廣告

羅智強更開玩笑說，最近聽到一個笑話，既然都在台灣，乾脆以後所有大學都改名為台灣大學，「這樣最方便，以後每個人都是從台大畢業的」。他強調這種提議根本是無聊到極點，批評卓榮泰應該把時間花在處理民生議題上。

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

針對台北市長選舉議題，羅智強則表示，任何人參選或期待參選，最後決定權都在台北市民。他認為蔣萬安市長現在應該把台北市政做到最好，這對政治家而言是最好的表現，至於任何社會賢達或其他人物想要參選台北市長，都表示尊重。

此外，針對媒體報導「北京因國民黨擋軍購問題推遲國共論壇」，羅智強引述黨中央說法澄清，批評有些媒體每天編小說，這種胡說八道的報導令人無法接受。

延伸閱讀

稱「台灣101」 羅智強笑問：卓榮泰吃飽太閒嗎？

卓榮泰稱「台灣101」 蔣萬安反酸「我是台灣市的市長嗎」？

王世堅打臉卓榮泰、蕭美琴！ 「沒人會稱法國凱旋門」