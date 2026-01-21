卓榮泰要和立法院辯論總預算！黃國昌嗆「好膽麥走」：比照大選全程直播

記者陳思妤／台北報導

1月都已經過了3週，藍白仍持續杯葛115年度中央政府總預算，行政院長卓榮泰今（21）日受訪表示，他要求與立法院就總預算進行直接辯論，讓人民來公決，而不是由立法院來挑三揀四，阻礙國家進步。對此，民眾黨立法院黨團總召黃國昌開嗆，卓榮泰「好膽麥走」，說要透過公平的規則，比照大選公開辯論的模式，由各大電視新聞台協調辦理，並全程網路直播。

立法院20日程序委員會再度聯手阻擋總預算案、國防特別條例付委審查，這也是115年度總預算第8度被封殺。

對此，卓榮泰喊話，要就3兆350億整年度的中央政府總預算，與立法院進行直接的辯論，哪一項是國人不需要的？政院也會就2,992億的新增計畫以及延續性計畫加強說明，直接要求跟國會進行對話、要求辯論，讓人民來做公決，而不是由立法院來挑三揀四，阻礙國家的進步。

黃國昌則在社群平台發文大嗆，「卓榮泰好膽麥走」。他還酸，坦白說，卓榮泰有時間像街邊混混一樣叫囂，不如先依法編列軍人加薪跟警消退休金的預算。

黃國昌稱，「既然卓大院長要求，那就有關於行政院違法編列預算之爭議，台灣民眾黨樂於與卓榮泰在公開的平台上，透過公平的規則，比照大選公開辯論的模式，由各大電視新聞台協調辦理，並全程網路直播」。他說，請行政院立即指派對口進行聯繫，台灣民眾黨將由黨團陳智菡主任負責對接，卓榮泰可千萬別找藉口躲起來。

