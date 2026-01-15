卓榮泰要國防部澄清1.25兆軍購質疑 民眾黨：遮掩謊言非常可恥

行政院召開院會後記者會。（張薷攝）

從美返台的民眾黨主席黃國昌昨（15日）表示，行政院版1.25兆國防特別條例中，有相當高的比例與對美軍事採購無關；但網路上卻謠傳黃稱「只有3500億元與對美軍購有關」等訊息，行政院長卓榮泰今（15日）更下令國防部對「外界及特定人士」不符合事實發言進行澄清，被解讀暗指黃。對此，黃國昌強調，自己昨稱「相當比例不適用於對美軍事採購，哪一句話有說錯？」且國防部今天不是都承認了嗎？

卓榮泰今（15日）在行政院會中，要求國防部對「外界以及特定人士」以故意或不符合事實的發言引起討論，必須要即時澄清、清楚說明，才不會讓這類言論阻礙國家安全，造成親痛仇快的不良後果。

由於昨網路上出現黃國昌稱「只有3500億元與對美軍購有關」等錯假訊息，因此卓榮泰此話被解讀是暗批黃國昌的發言不符合事實。

黃國昌15日下午於立院受訪時表示，麻煩卓榮泰回去聽清楚昨天民眾黨記者會內容，「我說相當比例不適用於對美軍事採購，哪一句話有說錯？國防部今天不是都承認了嗎？」

黃國昌指出，目前為止台灣人民所知道的是美國國務院去年公告，內容為對美直接採購金額約3000億元，「請問這句話哪裡說錯？」

黃國昌提及，昨天他有表達接下來還要進入行政與立法程序，且對於什麼時候出爐跟內容「都不知道」，因為沒有人是神仙，無法在沒有資訊的情況下就直接預測，行政院不要為了遮掩謊言被戳破，就自己紮稻草人出來打，這樣的作為非常可恥。

黃國昌也反問，國防部為何在19日突然要到立院外交國防委員會進行秘密會議報告？誰下指令？如果按照綠委陳培瑜所稱「之前都講很清楚」，那國防部為何有必要到立院報告？「什麼時候決定的？誰下的指令？卓榮泰出來說清楚講明白」。

