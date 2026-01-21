卓榮泰要求為總預算辯論 白委：比照大選模式「好膽麥走」

黃國昌表示，「卓榮泰好膽麥走」，有時間像街邊混混一樣叫囂，不如先依法編列軍人加薪跟警消退休金的預算。（圖／黃耀徵攝）

115年度中央政府總預算持續卡關，行政院長卓榮泰今（21）日下午表示，總預算不容許被分割、分裂，要求就3兆350億總預算與立法院進行直接的辯論。對此，民眾黨主席黃國昌表示「卓榮泰好膽麥走」，樂於比照大選公開辯論模式，由各大電視新聞台協調辦理，並全程網路直播，也請行政院立即指派對口進行聯繫。

黃國昌今日下午透過臉書表示，「卓榮泰好膽麥走」，有時間像街邊混混一樣叫囂，不如先依法編列軍人加薪跟警消退休金的預算。

黃國昌指出，既然卓大院長要求，那就有關於行政院違法編列預算爭議，民眾黨樂於與卓榮泰在公開的平台上，透過公平的規則，比照大選公開辯論的模式，由各大電視新聞台協調辦理，並全程網路直播。

黃國昌說，也請行政院立即指派對口進行聯繫，民眾黨將由黨團主任陳智菡負責對接，卓榮泰可千萬別找藉口躲起來。

