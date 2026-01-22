卓榮泰要辯論總預算...國民黨團下戰帖要戰「卓榮泰、鄭麗君、張惇涵」！網酸：張惇涵1人輕鬆K.O.

行政院長卓榮泰昨（22）日要求就總預算與立法院進行辯論，民眾黨主席黃國昌稱要舉辦電視辯論，國民黨團也喊話，要在電視展開「三長對三長」對決，由黨團三長對陣卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵。不過消息一出立刻成為網友笑柄，直言「確定不會被電爆嗎？」

國民黨團要求與政院舉辦三場正式電視公開辯論，做為「三長對三長」的全面對決。第一場由黨團總召傅崐萁對決行政院長卓榮泰；第二場為黨團書記長羅智強對決行政院副院長鄭麗君；第三場為首席副書記長林沛祥對決行政院秘書長張惇涵。

黨團書記長羅智強表示，黨團將針對預算編列的「合法性、合理性、正當性」，以及行政院應落實立法院三讀通過法案的「憲政義務」，向全民說清楚、講明白。黨團三長將在辯論中，具體揭露行政院如何公然違法，以捍衛我國的財政紀律及法治精神。

羅智強呼籲卓榮泰說到做到，切勿閃躲，朝野應在最短時間內敲定辯論的時間與地點。國民黨團已整軍待發，黨團深信，真理越辯越明，民意終將站在「顧民意、護法治、爭公義」的一方。

羅智強也說，最該將施政作為向人民完整報告的，不該是賴清德總統嗎？如果民進黨政府真心要化解當前的朝野僵局，請賴總統來場黨對黨政策、理念、路線的大辯論，這才是對人民負責任地具體表現，也才是身為總統兼黨主席該有的承擔。

不過，消息曝光後，國民黨立刻引來大批網友笑話「確定不會被電爆嗎？」、「很想被電欸這群人」、「加個梁文傑啦！好戲要連台！」、「又是一場大型打臉實況」、「一位張惇涵應該就可以輕鬆K.O.掉一整群白藍仔了」。

