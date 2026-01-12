卓榮泰要選台北市長？吳思瑤一句話回應傳聞：他還不夠忙嗎

針對網路媒體報導指稱總統賴清德點名行政院長卓榮泰出征2026年台北市長選舉，民進黨政策會執行長吳思瑤12日明確否認此傳聞。吳思瑤表示，截至目前為止真的沒有聽到「卓榮泰」三個字出現在民進黨討論範疇中，並反問這樣的揣測「是覺得卓榮泰不夠忙嗎？」

民進黨立委吳思瑤。（資料照／中天新聞）

吳思瑤指出，卓榮泰身為行政首長，最近有太多議案需要在延會期限內用心關切，最重要的就是總預算案，以及攸關台灣國防安全的軍購預算。她強調，卓榮泰領導的行政團隊每天都在強化立法行政溝通、為國際民生而奔忙，很難想像外界對於這項訊息的揣測。

吳思瑤進一步表示，相信卓榮泰也沒心思在佈局個人其他選舉規劃，這樣傳聞恐怕只是傳聞。她說明，自己作為資深在地的台北市立委，相信對於台北市選戰佈局的相關資料，自己應當有機會參與或了解期程、人選可能性，但目前為止真的沒聽到卓榮泰這三個字在民進黨討論範疇上。

根據媒體報導，民進黨內派系人士指出，兼任民進黨主席的賴清德，在吳思瑤無意出戰台北市長後，轉意希望卓榮泰親征台北市長。對於綠營的台北市長參選名單，除已向黨中央遞交意向書表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農外，呼聲高的民進黨立委王世堅多次表態不選。

行政院長卓榮泰。（資料照／中天新聞）

被問到是否真的沒有考慮參選台北市長，吳思瑤回應，已多次表明自己的戰場在立法院，不管是擔任黨團幹事長或出任政策會執行長，首要任務都是幫助國會內法案審查順利、推動預算審議，這真的是眼前的當務之急。

吳思瑤說，過去多次擔任台北市長候選人重要抬轎角色，包括陳時中參選市長時，自己就是競選總幹事。她表示，無論是誰出戰，黨中央徵召出最適合適任的最強人選，自己也絕對會是抬轎的非常重要參與者。吳思瑤強調，關心台北市不見得是自己親自披上戰袍參選，在不同角色都能扮演守護台北的重要關鍵力量。

國民黨團書記長羅智強12日被問及此事時表示，民進黨要誰選台北市長，就讓民進黨自己決定，國民黨對蔣萬安是深具信心。羅智強說，市政就是蔣萬安最大後盾，市政成績就是蔣萬安競選的最大基礎，不管任何人來挑戰，相信蔣萬安都有足夠的信心迎戰。

台北市長蔣萬安。（圖／中天新聞）

台北市長蔣萬安12日出席士林區里長座談，獲得熱情歡迎。被問到怎麼看賴總統要卓榮泰選台北，蔣萬安僅回答「我們就是專注在市政上面，謝謝」。

