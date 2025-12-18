卓榮泰覆議失敗要下台？能不能不副署？黃暐瀚翻憲法曝：增修條文早已刪除「辭職」規定

行政院長卓榮泰因《財政收支劃分法》覆議失敗後宣布不副署，更透露未來反年改法案「連覆議都不提，直接不副署」，引發憲政爭議與藍綠攻防，王世堅、王金平、柯建銘也有異見 。甚至有網友翻出憲法57條要求「卓榮泰應該辭職」。政治評論員黃暐瀚18日在節目中翻開憲法增修條文澄清：舊憲法57條早就被取代了，不但刪掉「或辭職」三個字，連門檻都從三分之二降到二分之一。真正的爭議在於，增修條文保留的「應即接受該決議」這七個字到底怎麼解讀？藍營認為「接受就是接受，不能再有其他動作」；綠營主張「我接受你否決覆議，但可以用不副署等其他救濟手段」。黃暐瀚強調，這個爭議只有憲法法庭能決定，但憲法法庭目前僅剩8位大法官根本無法運作，導致兩院陷入僵局。

值得注意的是，連綠營內部也出現雜音。前立法院長王金平在16日宴請卸任監委時指出，副署是行政院長的責任與義務，「否則就是不負責任」，暗示卓榮泰應該請辭。

民進黨立委王世堅17日在中常會後受訪表示，「此時此刻國事如麻，做遠比說重要得多。大家討論那些我不認為那麼重要的事情，又不是說那些事情解決了就國泰民安、萬事太平。所以我都認為說不要再枝枝節節，意氣之爭都不要。Take it easy啦。」雖然他強調「黨怎麼決定我們只能遵守」，但顯然對不副署持保留態度。

對於媒體報導柯建銘總召是反對意見，黃暐瀚透露他有打電話詢問，柯建銘只回他三個字「烏白講」（胡說八道）。黃暐瀚說，柯建銘可能今天會有不同說法。至於林濁水也認為不妥。

卓榮泰的師父謝長廷則PO文力挺，自嘲「他是太上皇，我是無上皇」。

憲法法庭無法運作 兩院陷僵局

黃暐瀚指出，這個爭議的核心問題是「應即接受該決議」的範圍到底多大？「你能Judge我能Judge嗎？都不行啊，只有憲法法庭才能告訴你。」

但致命的是，憲法法庭目前只剩8位大法官，而藍白修法規定要10人才能開會、9人才能議決，導致憲法法庭根本無法運作。黃暐瀚形容現況是「兩院扞格、互相卡死」，「黑羊白羊要過橋，現在看起來是藍羊跟綠羊，誰也不讓誰。」

前民進黨立委沈富雄建議國民黨採取「三不」策略反制：不倒閣、不修法、不給上台，意即未來不送任何法案給行政院副署，行政院長也不用想到立法院報告。

預算卡關、國是會議建議被拒

黃暐瀚警告，如果兩院扞格，賴總統要提的8年1.25兆、400億美金特別預算都還沒討論，政府相關預算都沒辦法動，「未來的法律也沒辦法修了。」

黃暐瀚認為，兩院僵持可能持續到2028年，「台灣內部力量削弱，人民互相對立，藍的看到綠的、綠的看到藍的，彼此大家不理解、不諒解、不團結、不愛對方。隨便一個外力介入的時候，我們分分鐘就倒了。」