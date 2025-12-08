卓榮泰覆議8連敗沒下台 國民黨團酸：政治擔當江河日下

國民黨團抨擊，卓榮泰至今卻仍不辭職負責，與謝長廷當年因總預算覆議失敗自行請辭形成強烈對比。（羅智強提供／張睿廷台北傳真）

立法院上周五否決行政院對《財政收支劃分法》的覆議案，行政院長卓榮泰因此創下單一行政院長8連敗紀錄，國民黨團抨擊，卓榮泰至今卻仍不辭職負責，與謝長廷當年因總預算覆議失敗自行請辭形成強烈對比，民進黨行政院長的政治擔當已江河日下，而且近日更傳出，卓榮泰針對已被否決的《財劃法》稱「行政院沒有必須執行的壓力」，呼籲卓榮泰不要成為民主法治的破壞者、摧毀中華民國憲政秩序的歷史罪人。

國民黨團指出，親綠學者李忠憲近日多次公開指出，行政部門若選擇性執法、以人治凌駕法治，比惡法更可怕。國民黨團書記長羅智強表示，行政院如今不僅拒絕執行《財劃法》修法，對立法院已三讀通過的《軍人待遇條例》《警察人員人事條例》亦同樣擺爛不執行。

羅智強直言，中選會委員任期屆滿不提名、NCC委員與大法官名單延宕不送，中央政府刻意癱瘓組織運作，情況前所未見。他批評卓榮泰與賴清德主政下的政府已成「獨裁政府」，口口聲聲憲政法治，實際卻視行政命令、法律與憲法為無物。

羅智強呼籲，卓榮泰作為少數政府的行政院長，不要把自己當成皇帝，應與立法院理性協商，也應與地方政府共同找出《財劃法》可行的折衝方案，這才是行政院長的本分。

