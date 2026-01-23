卓榮泰見證曾文南化聯通管通水 「千里之堤 潰於蟻穴」喻預算

行政院長卓榮泰(前排中)23日南下見證曾文南化聯通管通水，再談總預算時，期待國會能盡速展開全面審查。(曹婷婷攝)

曾文南化聯通管工程去年完工，今天由行政院長卓榮泰主持通水典禮。(曹婷婷攝)

行政院長卓榮泰(左五)23日南下見證曾文南化聯通管通水。(曹婷婷攝)

行政院長卓榮泰23日南下出席曾文南化聯通管通水典禮，見證這項斥資133億元打造的重大建設，將穩定南部地區供水系統，進一步確保民生安定及經濟發展。他說，民生重大工程必須「千里之行，始於足下」，然「千里之堤，潰於蟻穴」，不論水力發電、再生水廠等各種水資源擴張使用，如未能得到預算支持，就像堤防發生一塊小小裂縫，我們要趕快把它補起來。

中央政府總預算持續在立法院卡關，卓榮泰今天上午到台南見證歷時7年完工啟用的曾文南化聯通管通水典禮，他說，自己每天都會關注全國各地水庫水情，目前來看至少都還有6成左右以上，應屬「安全可控」，這對於水情來說，是很好的消息。

卓榮泰說，經濟部從2021年開始就有一個「珍珠串」計畫，是把全國水庫當作一顆一顆珍珠，用一條線把它們串聯起來，成為水利調度最大的資源，「南水北調」或「中水雙調」都是珍珠串計畫當中非常重要的精神。2021年我們遇到世紀乾旱，當初如沒有這樣一個初期計畫，台灣高科技產業在當時會受到很大的影響，所以當初有「一條水管救了全世界」說法。

他說，未來一滴水從北到南、從南到北都可以供應民生、支持產業，這就是這條水管的最大意義。他說，這個工程從2018年時任行政院長的賴清德總統核定，這也是過去蔡英文總統時代立下前瞻基礎建設，重要的基礎經費，所以這項133億元工程經費，大概有120億左右來自於前瞻基礎建設，可見任何一項國家預算，不論是公務預算年度預算、特別預算，都會為未來每一代子孫發生很大的影響跟效果。

卓榮泰強調，及時開始就能早日完成，晚了一天就拖慢一天，這也是今年我們現在遇到總預算還沒有開始審議最大的隱憂，誠心期待國會能夠盡速展開今年度總預算全面審查，讓我們擘畫未來新的一年所有施政能順利展開，讓像這樣的一項連續式工程就不會中斷。

台南地區現行供水區分為曾文、烏山頭系統（供應溪北）及南化系統（供應溪南），因兩系統未串接，庫容較小的南化水庫面臨較高的供水風險，而曾文、烏山頭蓄水量為南化的6倍，為完備彈性水源調度與管理機制，降低缺水風險，並考量未來氣候變遷導致旱澇加劇、既有管路條件等情況，曾文聯通管於民國109年開工、114年完工，全長約25公里，總經費為133億元，輸水量達每日80萬噸。

