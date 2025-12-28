卓榮泰視察北市魚果市場 洪婉臻促中央地方合力完善配套

【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】行政院長卓榮泰28日偕同農業部長陳駿季、立委吳沛憶及台北市議員洪婉臻，前往台北市第一魚果市場視察改建工程進度，洪婉臻表示，身為「市場女兒」，她深知魚果市場改建不只是台北的大事，更是攸關國家產業鏈的重大工程，中央與地方必須不分藍綠合力推動。針對冷鏈系統、零批場攤位面積及電動車補助等三大核心議題，洪婉臻要求市府與北農公司必須務實面對基層需求，落實配套措施。

行政院長卓榮泰28日視察北市魚果市場。(翻攝自洪婉臻粉專)

洪婉臻指出，改建工程中的「冷鏈系統」是現代化市場的心臟，規格必須提前定案並確保如期完工。為了精準對接攤商需求，她日前已先行召開協調會，邀集產業局、市場處及北農公司面對面解決問題。洪婉臻強調，工程進度與預算爭取固然重要，但細部的零批場蔬果攤位面積與比例疑慮若不釐清，將嚴重影響攤商生計。她已在會中下達最後通牒，要求市場處必須在兩週內與北農完成面積資料的釐清，並主動向公會進行完整說明，化解資訊不對稱的僵局。

關於淨零轉型的政策推動，洪婉臻特別為攤商請命。她認為推動電動車是未來趨勢，但轉型成本不應由攤商獨自承擔，市府與北農應積極媒合相關業者提供優惠專案，並訂出明確的補貼期程與配套。洪婉臻感性表示，自己最了解在市場打拼的辛勞，未來將持續緊盯每一分預算的運用與工程進度，確保改建後的硬體設備能與營運需求無縫接軌，讓魚果市場的攤商與消費者都能在更好的環境中生活。

