卓榮泰視察台中廚餘湖 「蒼蠅滿天飛、民代搶抱怨」盧秀燕好尷尬

行政院長卓榮泰今下午在台中市長盧秀燕陪同下，前往近期飽受爭議的「廚餘海」視察。（圖／行政院提供）

台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，連帶廚餘養豬議題浮上檯面。行政院長卓榮泰今天（30日）下午在台中市長盧秀燕陪同下，前往近期飽受爭議的「廚餘海」視察。民進黨台中市議員何文海當場向卓抱怨，原本這都是露天的，直到昨天才覆蓋；隨後卓榮泰也緊握當地文山里長何中信雙手，囑咐他以後要當「監工」，要求廚餘合法合規。

非洲豬瘟疫情爆發後，農業部禁止廚餘餵豬延長至11月6日，但有多名台中民代接獲陳情，當地掩埋場暫置駐留廚餘，卻變成「廚餘海」。行政院長卓榮泰今下午市長盧秀燕及多名民代陪同下視察文山掩埋場，現場土堆不實飄出臭味，連卓榮泰致詞時，身旁都有蒼蠅滿天飛。

廣告 廣告

環境部環境管理署長顏旭明簡報時表示，10月23日起各地陸續到入585噸熟廚餘，事後已經覆土督導改善；但民進黨議員何文海當場向卓榮泰抱怨，原本這都是露天的，直到昨天才覆蓋，市府便宜行事做給中央看，平常山豬、野狗都會來吃。

民進黨立委蔡其昌當著盧秀燕面前批評，他作為台中市民很不滿意，其他縣市做好給盧秀燕參考，但台中環保局卻挖天坑倒廚餘；民進黨立委何欣純質疑，台中對外說有12個掩埋場，現在已經降到3處，但過去9處先前埋過廚餘是否要督導，避免廚餘天坑再現。

卓榮泰聽後緊握當地文山里長何中信雙手，囑咐他以後要當「監工」，要求廚餘合法合規，並指示環境部要求環保局改善，後續廚餘進養豬場，也要加強監測與即時通報，若有違規違法一定重罰，否則無法起到引導作用。



回到原文

更多鏡報報導

非洲豬瘟豬隻禁運禁宰補助方案來了！肉攤停業領3萬、肉品市場最高20萬

嚴禁外縣市廚餘進入屏東 業者竟駕車硬闖焚化爐管制區 檢火速聲押2男

台中驚見廚餘大峽谷！環境部稽查4露天掩埋場不合格 彭啓明：中市府承諾覆土掩蓋