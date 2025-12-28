卓榮泰視察台北第一果菜市場 允諾強化果菜市場輔導及冷鏈設備的提升

記者盧素梅／台北報導

行政院長卓榮泰今（28）日赴台北第一果菜批發市場了解改建及設備更新進度。（圖／行政院提供）

行政院長卓榮泰今（28）日赴台北第一果菜批發市場了解改建及設備更新進度，並也向全國所有農業產銷從業人員一整年的辛苦表達感謝。卓榮泰並表示，第一期計畫也有實質的進展，包含完成了2座旗艦型的物流中心，8座區域冷鏈的物流中心，升級19處批發市場，改善5處檢疫的場所，輔導超過650處農民團體及農企業的合作，所以2025年核定了第二期計畫，接續再投入58億元，強化對農民團體、果菜市場輔導及冷鏈設備的提升。

卓榮泰今天訪視台北市第一果菜批發市場，包括行政院秘書長張惇涵、台北市副市長李四川、農業部長陳駿季、漁業署長王茂城、農糧署長姚士源，還有北農董事長楊鎮浯、總經理吳芳銘等官員，還有民進黨立委吳沛憶、議員劉耀仁、洪婉臻，國民黨議員郭昭巖等當地民代出席。

卓榮泰致詞時表示，台灣位處亞熱帶地區，低溫保存及運輸系統需要非常完善，否則無法將最好的農產品送到每個人的餐桌上及銷往國外。因此行政院從2021年開始，就核定了第一期建構農產品冷鏈物流及品質確保的示範體系，4年編列119億。政府在推動打造全國農糧、漁業跟畜禽的冷鏈系統的過程中，我們建立了中央地方互相信任的合作模式。

卓榮泰並表示，第一期計畫也有實質的進展，包含完成了2座旗艦型的物流中心，8座區域冷鏈的物流中心，升級19處批發市場，改善5處檢疫的場所，輔導超過650處農民團體及農企業的合作。所以，2025年我們核定了第二期計畫，接續再投入58億元，強化對農民團體、果菜市場輔導及冷鏈設備的提升。

卓榮泰指出，政府也輔導業者進行減少碳排，利用新式摺疊籃包裝到貨，減少一次性使用，達到革命性的改變。現在跟去年比較起來，已經增加了43.7%的使用量，到上個月已累積到419萬次的使用量。他也特別感謝各位業者配合政府政策，與我們一起降低廢棄物量，加入減少碳排工作，這是一項進步發展。

卓榮泰強調，果菜批發、農產公司是台灣民生經濟與農業發展的重要樞紐，行政院支持全面導入冷鏈系統，完善現代化果菜批發市場的功能及經營模式，這也是政府對全國農漁民最大的承諾，中央與地方務必合力做好、必定做到。

