卓榮泰視察基隆讚：及時雨「風調雨順」、童子瑋「持家的人」

行政院長卓榮泰今（10）日下午到基隆視察，民進黨基隆市長參選人、基隆市議會議長童子瑋陪同，卓榮泰稱讚童子瑋是「持家的人」，在人口對策新戰略等政策上與中央互相配合。

卓榮泰10日在童子瑋等人陪同下在基隆視察。（圖／中國時報，張志康攝）

卓榮泰在行程中致詞時表示，早上童子瑋一直跟他聯絡，說今天基隆雨下得很大，怕來這裡會給大家添麻煩，其實他看風雨還好而已，這樣的風雨對全台灣來說是「及時雨」，中南部最近有點缺水，這次雨都落在水庫區，曾文水庫、南化水庫的水量都有在增加，這就是「風調雨順」。

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卓榮泰表示，今天來到基隆，基隆與台北可以說一小時生活圈，他從行政院出門過來30分鐘就到了，所以北北基宜4個縣市在中央政府目前的計畫裡面叫做「首都圈黃金廊帶」，很多科技的廠房、公司會進到園區裡面來，中央對基隆還要進行「軍港西遷」、「市港合一」、「市港再造」，創造海洋經濟，讓基隆港有一個再造的機會，這是基隆唯一、也是最重要的發展機會，以後觀光、科技、文化都可以徹底再進一步改善。

卓榮泰稱，中央從2016年以來就用很大的心力幫忙基隆，讓基隆的財政一天比一天好，中央補助從2016年的117億元增加到現在192億元，什麼人最知道？當然是市政府，但市政府受什麼人監督？就是議會，議長很知道這些錢用得妥當不妥當？正確不正確？有浪費沒浪費？該用的有用嗎？不該用的有亂用嗎？所以他是一個「持家的人」。

卓榮泰指出，現在中央規劃，民眾生一個小孩，不管有什麼保險都補足到10萬元，童子瑋進一步爭取基隆市加碼，除了中央的10萬以外，第一胎他要再加6萬，第二胎他要再加8萬，第三胎他要再加10萬！相信有這麼好的福利，年輕人會比較願意多生幾個小孩，國家未來的人口紅利才帶得動，人才不會越來越少，童子瑋還提出「生、托、養、學」四階段的育兒藍圖，跟總統賴清德的生育、養育、教育三階段推動人口對策新戰略，是一模一樣的計畫。

卓榮泰再指出，行政院目前規劃8年1000億幫助中小微企業，基隆市有很多委託行，童子瑋從小就在基隆市的委託行走跳，很知道要對這裡多幫忙，讓市政府和中央來合作。

卓榮泰強調，現在大家還希望社會可以平安、平靜，但現在毒品對年輕人的吸引力太大，所以規劃電子煙、喪屍煙彈改列為一級毒品，最重可以處以死刑，要把這個毒品給根絕在這個社會之外，現在請行政院3位政務委員陳時中、林明昕、季連成負責，將發揮最大的效率斷絕毒品。

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