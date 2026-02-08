卓榮泰視察宜蘭僅綠營民代出席 藍營痛批淪輔選列車

行政院長卓榮泰今（8）日赴宜蘭視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」，現場僅見民進黨籍民意代表到場，未見任何國民黨籍地方民代出席，引發藍營強烈質疑此行具選舉考量。國民黨不分區立委吳宗憲呼籲中央恪守行政中立，宜蘭縣議長張勝德痛批公務行程淪為披著公務外衣的輔選列車。

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

卓榮泰當日除視察重大交通建設外，也安排頒發幼兒園加菜金等行程，但全程參與者清一色為民進黨人士。當媒體追問是否涉及選舉考量時，卓榮泰僅以微笑回應，隨即離開現場，未對外界質疑的行政中立問題作出正面說明。

廣告 廣告

宜蘭縣議會秘書長官伸科指出，縣議會並未接獲行政院或相關單位發出的正式公文通知。他表示，對於院長蒞臨視察重大地方建設卻未通知地方最高民意機關，深感遺憾。

國民黨立委吳宗憲。（圖／中天新聞）

吳宗憲表示，鐵路高架化是宜蘭人長期關心的重要議題，朝野民代都有許多建言與想法，希望中央能廣納意見。他呼籲行政院不應該在這個時候還為了選舉考量分裂彼此，應恪守行政中立，更在乎人民真正的聲音。吳宗憲目前將與議長張勝德進行民調，決定誰出線代表黨部參選宜蘭縣長。

張勝德則嚴詞抨擊，卓榮泰此行名為視察建設，實為披著公務外衣的輔選列車，不僅獨厚特定政黨，甚至邀請不具公職身分的擬參選人，卻冷落代表全體縣民的議會。他批評這種選擇性通知與排他性操作，將國家資源淪為政黨私器，公然踐踏民主政治的行政中立原則，終將被民意唾棄。

延伸閱讀

急凍上班日！21縣市最低溫不到10度 冷到明早

大雨襲5縣市！寒流發威「估跌破6℃」 今晚明晨最凍

寒流掃冷雨！西部、宜蘭最低僅5度 1000米山區有望追雪