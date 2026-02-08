卓榮泰視察宜蘭僅見綠營民代 藍營質疑行政不中立

面對媒體詢問是否涉及選舉考量，行政院長卓榮泰（右）僅笑而不答，隨即離場，未正面回應外界對行政中立的質疑。（吳佩蓉攝）

行政院長卓榮泰今（8）日前往宜蘭視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」，現場卻僅見民進黨籍民意代表出席，引發藍營質疑行程具選舉考量。國民黨不分區立委吳宗憲呼籲中央行政中立；宜蘭縣議長張勝德痛批公務行程淪為輔選；縣議會秘書長官伸科則指出，議會未接獲任何正式通知。

卓榮泰今日赴宜蘭視察重大交通建設，並安排頒發幼兒園加菜金等行程，惟全程未見國民黨籍地方民代出席，現場清一色為民進黨人士。面對媒體詢問是否涉及選舉考量，卓榮泰僅笑而不答，隨即離場，未正面回應外界對行政中立的質疑。

官伸科表示，縣議會並未接獲行政院或相關單位發出的正式公文通知，對於院長蒞臨視察重大地方建設卻未通知地方最高民意機關，深感遺憾。

將與議長張勝德進行民調，決定誰出線代表黨部參選宜蘭縣長的吳宗憲指出，鐵路高架化是宜蘭人長期關心的重要議題，朝野民代都有許多建言與想法，希望中央能廣納意見，而行政院不應該在這個時候還為了選舉考量分裂彼此，呼籲行政院應恪守行政中立，更在乎人民真正的聲音。

張勝德則嚴詞抨擊，卓榮泰此行名為視察建設，實為披著公務外衣的「輔選列車」，不僅獨厚特定政黨，甚至邀請不具公職身分的擬參選人，卻冷落代表全體縣民的議會，這種「選擇性通知」與「排他性操作」，將國家資源淪為政黨私器，公然踐踏民主政治「行政中立」，終將被民意唾棄。

