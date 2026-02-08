卓榮泰視察宜蘭羅東鐵路高架化計畫 強調年前做最終決定

即時中心／張英傑報導

行政院長卓榮泰今（8）日視察「宜蘭鐵路高架化計畫」指出，高架化工程不僅以時間與成本為考量，更重視公共安全與永續發展，雖然宜蘭至羅東短短11分鐘車程，高架化需耗時11年完成，但這是整合都市發展、交通效率與環境保護的長遠規劃；他還表示，經過國發會審議的鐵路高架化，要送到院長室，過年前會做最終決定。

















卓榮泰強調「高架化」非僅看時間與成本，更重視安全與永續發展

首先，卓榮泰表示，雖然車程只有短短的11分鐘，但這個路段要花11年才能把它高架化，但是政府施作不是算時間，是算整體規劃、算公共安全、算環境永續、也要算算民眾期待這麼多年，都要一併算下去，以及高架段之後，如果能帶來更多的都市縫合、都市發展，縣民利用空間，就不是用這個數字可以算；雖然15公里花了501億，也不是來除以看它一公里多少錢，如果這樣算，那東部很難做重大建設，所以不是這樣算，要算剛剛說的那幾項。



卓榮泰說，當然能夠提出它的運輸效能，這是絕對需要；尤其剛剛經過幾個平交道，雖然看不到駕駛人跟車上人的焦慮表情，但是都能夠充分感受到，等待平交道，這在台灣很多城市、西部的城市，平交道問題都解決了；但是來到宜蘭地區，還有這麼多平交道，未來處理之後，很多的高架段、高架路橋，很多平交道，4個路橋，9個平交道，都因為這樣的高架段，將都市整合在一起，那就是投下去這個工程，最重要的工程的價值之一。



接著，卓榮泰表示，從宜蘭到羅東鐵路高架化計畫，現在經過國發會審議，表達相當多意見，政府還在做最後討論；從公共安全，包括交通安全、醫療健康安全，還有它的運輸量能跟效能提升，還有環境永續，除此之外，還要考慮財政負擔跟財政分擔，這就是目前最後這個階段，「我們在處理」。

卓榮泰：打造北北基宜智慧農業與科技廊帶，推動觀光與交通大躍進

卓榮泰說明，「北北基宜」是首都圈黃金廊帶，未來傳統農業，讓它成為智慧農業，更要發展廊帶的科技發展，我們的工業很多產業會往科技化走，包括宜蘭跟東部的慢活城鄉連在一起，成為另外一個觀光重鎮，也是花東東部的整個慢活城鄉觀光發展，這裡未來是智慧農業高科技發展，以及觀光產業集中的地方，又是整個北部、東部交通重要的樞紐轉運地方，未來的產業發展性非常大。

同時，桌榮泰說，行政院除現在討論的鐵路高架化，以及鄉親關注的高鐵問題，對台62線從瑞濱到頭城這段，已經進行可行性的評估，目前行政院已經核定可行性評估，未來會朝進一步規劃來做，另外優化了宜蘭到大里的外澳濱海的遊憩系統，這是為觀光事業做的準備；另外，前一陣子去的陽明交大，它新的擴建2期工程，也已經做了。



卓榮泰認為，強化鐵路、鐵公路之間，讓它更能夠有提升運輸效能，也是今天要在這裡看看的結果，上週他已正式聽過，經過國發會審議後的鐵路高架化，要送到院長室之後，他對重大建設，都會請政委跟交通部口頭說明，說明之後，他再決定說，必須要親自前來看一遍。

卓榮泰呼籲中央與地方共擔財務 推動宜蘭交通工程盡速落實

綜上所述，卓榮泰表示，要謝謝宜蘭縣政府，在地方願意做地方上必要的工程，跟財務上共同的分擔，交通部過去這麼多年，也一直做詳細規劃，國發會已經做了最終審議，審議結果就是希望能夠在最終中央跟地方共同的財務分擔上，再做考量；這個部分，請交通部再跟縣政府來談，也請立委居中協調。



最後，卓榮泰指出，總之推動本項工程，讓地方的鄉親縣民，等了這麼長時間，即使今天開始做，也要讓他等11年，於心上是非常的不忍，但是晚一天做，就只有看著工程款往上增加，看著國人的交通不便繼續存在，甚至是醫療的安全，繼續有危險，所以回去之後，下星期過年前會做最終的決定。

