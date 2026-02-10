卓榮泰視察宜鐵高架化計畫 稱地方配合款需兼顧全國一致

行政院長卓榮泰8日視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」，預告農曆春節前核定，但致辭發言卻引起地方憂心。

行政院長卓榮泰指出，「另外就是我們要取得全國性一致的標準，看看其他縣市在各種這種中央地方分擔的過程當中，有一個一致性的標準。」

卓榮泰表示，鐵路高架地方配合款需兼顧全國一致性的標準。但去（2025）年12月9日行政院召開綜合規劃研商會議，中央各部會與縣府就地方財政負擔進行協商，最後達成共識，地方配合款由原需負擔的105.58億元調降至72.72億元，免除地方負擔用地及基地取得費用32.86億元，院長說法讓外界擔憂，宜蘭鐵路高架地方配合款恐回到原本百億元規模，地方根本無法負擔。

宜蘭縣代理縣長林茂盛回應，「還是要請行政院這邊，依照12月9日所召開的會議結論來進行相關鐵路高架的推動。」

林茂盛呼籲，行政院應該依照去年12月9日的會議結論，來推動宜蘭至羅東鐵路高架化計畫，盡速核定綜合規劃；縣政府表示，當時會議是參照嘉義市鐵路高架化、和桃園市鐵路地下化的前例，讓地方財政有更合理的負擔；藍綠民代也共同呼籲。

宜蘭縣議會議長張勝德表示，「希望中央能照之前提出的50多億不含自償性經費，來由我們地方來做自籌款的部分。」

民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳文昌呼籲，「行政院務必要能夠照去年12月9日的專案協商。」

宜蘭至羅東鐵路高架化計畫總經費501.54億元，全長15.85公里，綜合規劃核定後就可動工，預估2035年通車。針對地方呼籲鐵道局回應，目前綜合規劃已報行政院，等待核定，會配合最後的審查結果。