卓榮泰視察桃園機場防豬瘟 蘇俊賓提三大戰場籲中央地方協力防疫

行政院長卓榮泰率農業部長陳駿季及各部會代表至桃園機場視察非洲豬瘟邊境檢疫措施。圖：市府提供

行政院長卓榮泰今(8)日上午率農業部長陳駿季及各部會代表至桃園機場視察非洲豬瘟邊境檢疫措施，包含旅客行李與快遞郵件檢查，確保防疫無漏洞。桃園市副市長蘇俊賓出席時，除感謝中央各部會與地方政府積極合作，在這15天內同心協力控制豬瘟疫情外，蘇俊賓也提出後續還有三大面向，包含防疫、黑毛豬產業的未來以及廚餘去化等三個「戰場」，這三個面向彼此獨立卻又各有關係，亟待中央與地方共同面對，合作解決。

副市長蘇俊賓陪同行政院長卓榮泰視察非洲豬瘟邊境檢疫措施。圖：市府提供

蘇俊賓也強調，首波危機雖然暫時解除，但後續的維持管制還有許多面向要因應，先前行政院會時他曾兩度發言建議，包含若開放廚餘養豬後的蒸煮流程防疫規範、桃園的黑毛豬產業未來發展與輔導，以及各縣市面臨到的廚餘去化危機，都有待中央制定更完善的政策，由地方輔導豬農等人配合。

他表示，廚餘養豬「90度高溫蒸煮一小時」是防疫的基本要求，但先前僅由養豬戶每日上傳蒸煮照片，並沒有辦法確保溫度與時間均符合規範，第一線稽查人員也無法確認，建議應該導入智慧科技來監管。蘇俊賓也感謝卓榮泰院長參採地方建議，並指示在三個前提，包含全面查場、廚餘蒸煮即時監控與法律完備等，未同時達到前不會貿然開放廚餘養豬。目前環境部已經建立科技管理流程，開發廚餘蒸煮即時監視系統，並給予約一半的補助，他認為在可見的未來應該會獲得支持。但蘇俊賓也為豬農發聲，因為許多養豬場的廚餘蒸煮設備老舊，是否能順利介接到新的監控系統，完全符合環境部防疫指引，也希望中央可以依據各場的實際狀況彈性調整補貼方案，鼓勵豬農汰舊換新。

現場合照。圖：市府提供

另外蘇俊賓也提醒，全台每日約產生2115噸廚餘，原先1324噸廚餘用於餵豬，全面停用廚餘養豬後，一天產生近500噸的處理缺口。先前各縣市多以緊急調度方式處理，包含進焚化爐或掩埋，但並非長久之計，對於設備老舊的焚化廠更會產生耗損，桃園的焚化廠也曾深受其害，直到大規模整改後才恢復。他也建議中央應儘速制定廚餘去化的中長期方案，尤其堆肥或生質能等設備的規畫建置都要耗費數年，需即早部署因應。

最後蘇俊賓也提到，桃園的黑毛豬不僅只是畜牧產業，還有深厚的歷史與文化意義，後續不管是廚餘飼料化的改善，或是飼養流程的精進，也需要中央與桃園合作，百分之百的達成防疫規範與風險控管，延續桃園黑毛豬的產業發展。

卓榮泰表示，防疫零容忍，各項貨品進到台灣來都要嚴格做好檢視，尤其是高風險地區，絕對不容輕放。對於地方的建議他也指示中央各部會要妥善因應，研議出最好的策略與執行方式與地方合作。

