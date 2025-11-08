卓榮泰視察桃機邊境防疫 蘇俊賓籲中央同步部署3大戰場 111

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

行政院長卓榮泰今（8）日上午率隊前往桃園國際機場，視察非洲豬瘟邊境檢疫措施，強調防疫零容忍，嚴守入境貨品與旅客檢查關卡，杜絕疫情漏洞。桃園市副市長蘇俊賓出席時除感謝中央與地方通力合作，成功控制首波疫情外，也呼籲行政院同步部署3大戰場，包含持續防疫、黑毛豬產業發展及廚餘去化。

蘇俊賓強調，首波危機雖然暫時解除，但後續的維持管制還有許多面向要因應，先前行政院會時他曾2度發言建議，包含若開放廚餘養豬後的蒸煮流程防疫規範、桃園的黑毛豬產業未來發展與輔導，以及各縣市面臨到的廚餘去化危機，都有待中央制定更完善的政策，由地方輔導豬農等人配合。

蘇俊賓表示，廚餘養豬「90度高溫蒸煮1小時」是防疫的基本要求，但先前僅由養豬戶每日上傳蒸煮照片，並沒有辦法確保溫度與時間均符合規範，第一線稽查人員也無法確認，建議應該導入智慧科技來監管。

蘇俊賓也感謝卓榮泰參採地方建議，並指示在3個前提，包含全面查場、廚餘蒸煮即時監控與法律完備等，未同時達到前不會貿然開放廚餘養豬。他提到，目前環境部已經建立科技管理流程，開發廚餘蒸煮即時監視系統，並給予約一半的補助，其認為在可見的未來應該會獲得支持。

而蘇俊賓也為豬農發聲，因為許多養豬場的廚餘蒸煮設備老舊，是否能順利介接到新的監控系統，完全符合環境部防疫指引，也希望中央可以依據各場的實際狀況彈性調整補貼方案，鼓勵豬農汰舊換新。

另外，蘇俊賓也提醒，全台每日約產生2115噸廚餘，原先1324噸廚餘用於餵豬，全面停用廚餘養豬後，一天產生近500噸的處理缺口。先前各縣市多以緊急調度方式處理，包含進焚化爐或掩埋，但並非長久之計，對於設備老舊的焚化廠更會產生耗損，桃園的焚化廠也曾深受其害，直到大規模整改後才恢復。

蘇俊賓也建議，中央應儘速制定廚餘去化的中長期方案，尤其堆肥或生質能等設備的規畫建置都要耗費數年，需即早部署因應。他提到，桃園的黑毛豬不僅只是畜牧產業，還有深厚的歷史與文化意義，後續不管是廚餘飼料化的改善，或是飼養流程的精進，也需要中央與桃園合作，百分之百的達成防疫規範與風險控管，延續桃園黑毛豬的產業發展。

「防疫零容忍！」卓榮泰則表示，各項貨品進到台灣來都要嚴格做好檢視，尤其是高風險地區，絕對不容輕放，對於地方的建議他也指示中央各部會要妥善因應，研議出最好的策略與執行方式與地方合作。

照片來源：桃園市政府提供

