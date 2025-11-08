卓榮泰視察桃機邊境防疫 蘇俊賓籲中央同步部署3大戰場
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導
行政院長卓榮泰今（8）日上午率隊前往桃園國際機場，視察非洲豬瘟邊境檢疫措施，強調防疫零容忍，嚴守入境貨品與旅客檢查關卡，杜絕疫情漏洞。桃園市副市長蘇俊賓出席時除感謝中央與地方通力合作，成功控制首波疫情外，也呼籲行政院同步部署3大戰場，包含持續防疫、黑毛豬產業發展及廚餘去化。
蘇俊賓強調，首波危機雖然暫時解除，但後續的維持管制還有許多面向要因應，先前行政院會時他曾2度發言建議，包含若開放廚餘養豬後的蒸煮流程防疫規範、桃園的黑毛豬產業未來發展與輔導，以及各縣市面臨到的廚餘去化危機，都有待中央制定更完善的政策，由地方輔導豬農等人配合。
蘇俊賓表示，廚餘養豬「90度高溫蒸煮1小時」是防疫的基本要求，但先前僅由養豬戶每日上傳蒸煮照片，並沒有辦法確保溫度與時間均符合規範，第一線稽查人員也無法確認，建議應該導入智慧科技來監管。
蘇俊賓也感謝卓榮泰參採地方建議，並指示在3個前提，包含全面查場、廚餘蒸煮即時監控與法律完備等，未同時達到前不會貿然開放廚餘養豬。他提到，目前環境部已經建立科技管理流程，開發廚餘蒸煮即時監視系統，並給予約一半的補助，其認為在可見的未來應該會獲得支持。
而蘇俊賓也為豬農發聲，因為許多養豬場的廚餘蒸煮設備老舊，是否能順利介接到新的監控系統，完全符合環境部防疫指引，也希望中央可以依據各場的實際狀況彈性調整補貼方案，鼓勵豬農汰舊換新。
另外，蘇俊賓也提醒，全台每日約產生2115噸廚餘，原先1324噸廚餘用於餵豬，全面停用廚餘養豬後，一天產生近500噸的處理缺口。先前各縣市多以緊急調度方式處理，包含進焚化爐或掩埋，但並非長久之計，對於設備老舊的焚化廠更會產生耗損，桃園的焚化廠也曾深受其害，直到大規模整改後才恢復。
蘇俊賓也建議，中央應儘速制定廚餘去化的中長期方案，尤其堆肥或生質能等設備的規畫建置都要耗費數年，需即早部署因應。他提到，桃園的黑毛豬不僅只是畜牧產業，還有深厚的歷史與文化意義，後續不管是廚餘飼料化的改善，或是飼養流程的精進，也需要中央與桃園合作，百分之百的達成防疫規範與風險控管，延續桃園黑毛豬的產業發展。
「防疫零容忍！」卓榮泰則表示，各項貨品進到台灣來都要嚴格做好檢視，尤其是高風險地區，絕對不容輕放，對於地方的建議他也指示中央各部會要妥善因應，研議出最好的策略與執行方式與地方合作。
照片來源：桃園市政府提供
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
顏正國告別式莊嚴舉行 合作演員喊話殺青了
生活中心／李世宸、張皓宇、SNG 台北報導資深演員顏正國猝逝，今天好友殯葬業網紅鋼鐵爸，為他舉辦莊嚴的告別式，上百位白衣人出席，衣服寫著「情義重天」，白衣人出席，場面莊嚴，演員黃尚禾致詞時落淚，喊話「國哥殺青了」，藝人高捷、李興文、喜翔，也來送顏正國最後一程。"無聲的所在"：「紛紛擾擾，吵吵鬧鬧的日子活下來。」告別式上演唱，致敬知名資深演員顏正國，告別式8號莊嚴舉辦，合作演員黃尚禾致詞時當場落淚。藝人黃尚禾：「國哥殺青了，沒有辦法再跟你說江湖再見，這種我們拍片常常在殺青的時候會講的話，我這一代的演員，會因為你的存在，獲得你的能量。」好友殯葬業網紅鋼鐵爸，幫忙辦告別式，身上白T寫著情義重天，他也難過透露好友告別式辦完，下周要辦自己母親的告別式。顏正國告別式今天舉辦。（圖／翻攝顏正國臉書）殯葬業網紅鋼鐵爸阮橋本：「我一直告訴我自己說，我一定要堅強我不能倒，我還是要感謝在座這麼多人，來這邊陪阿國。」歌手李千娜"莫忘"：「關上門獨自一個人時候，無聲破涕失控。」演員李千娜，自錄影片演唱歌曲，也淚流滿面妝都給哭花了，顏正國逝世消息來的突然，演藝圈好友都來送他最後一程，藝人小馬首先現身，還有顏正國過世後也始終現身大小場合的資深演員李興文還有高捷。藝人高捷：「阿彌陀佛，迴向給阿國。」顏正國告別式今天舉辦。（圖／翻攝顏正國臉書）藝人李興文：「看到其實這麼多人對他不捨，感到很難過。」藝人唐從聖：「是條漢子，以前曾經是我的偶像，（最敬佩他的部分？）能夠徹底的改變，重啟第二人生很不容易。」藝人楊貴媚：「請他媽媽要保重，但我真的沒有想到，他的小孩這麼小。」知名導演魏德聖也出席告別式，停留一段時間，文化界包括台北市文化局長蔡詩萍，也來為顏正國送行，現場上百位白衣人，還有白色禮服女子穿梭現場幫忙，傳出來自「殯葬界蔡依林」劉君玲創立的人力公司，各界好友陪伴顏正國，希望好小子的身影，永留大家心中。原文出處：顏正國告別式莊嚴舉行 合作演員黃尚禾喊話殺青了 更多民視新聞報導「豬」事大吉！賴清德親曝最愛豬肉小吃 感謝全民守護台灣豬顏正國頭七！鋼鐵爸淚崩告別：7天像過一世紀告別顏正國《少年吔，安啦！》重返電影院 高捷、喜翔攜400人淚唱〈無聲的所在〉追憶民視影音 ・ 1 天前
不實AI造假影射影 能源署籲勿散播錯誤資訊
[NOWnews今日新聞]近日某些網路人士多次利用AI軟體製作及散播不實資訊等造假影射影片，意圖利用假訊息、假影像創造民眾恐慌及聲量。對此，經濟部能源署再次嚴正譴責此種造謠生事的造假行為。能源署表示，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
苗栗銅鑼芋頭也優質 公所變花樣廣邀全國遊客
苗栗縣出產的芋頭品質穩定深受消費者喜愛，除了公館芋頭名聞遐邇，鄰近公館的銅鑼同樣出產不少優質芋頭，銅鑼鄉公所今天也舉辦活動讓芋頭變出不同花樣，包括料理秀、芋頭蛋塔DIY以及深度小旅行吸引不少遊客參加，鄉公所也打鐵趁熱，廣邀全國遊客至銅鑼鄉一日遊。自由時報 ・ 1 天前
高雄彌陀虱目魚文化節登場 陳其邁推海口澎湃美味
（中央社記者洪學廣高雄8日電）高雄彌陀虱目魚文化節今、明2天登場，市長陳其邁今天出席揭幕表示，彌陀漁港去年產值約4.9億元，市府將配合漁港改建強化漁業，也邀請民眾來海線走走，採購鮮美虱目魚。中央社 ・ 1 天前
友邦深度遊 外長邀國人體驗瓜貝史三國魅力
[NOWnews今日新聞]2025年台北國際旅展（ITF）昨（7）日正式登場，外交部長林佳龍透過社群平台分享，在外交部積極促成下，結合政府與產業界資源，以「外交結合經濟」的新模式，成功推出友邦瓜地馬拉...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
出席白色恐怖秋祭被質疑追思共諜 鄭麗文曬邀請函「吳石非主祭對象」
國民黨主席鄭麗文今（8）天下午出席「白色恐怖秋祭追思會」，活動一開始她向受害家屬獻花致意，但活動卻出現中國紅色歌曲《安息歌》等等，甚至還紀念當時中共潛伏於國軍最高級別的諜報人員吳石，遭質疑是「追思共諜台視新聞網 ・ 1 天前
重申吳石並非主悼對象 鄭麗文：媒體誤導、扭曲今秋祭活動神聖性
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖受難者慰靈大會，不過悼念名單中有共諜吳石，因而引起議論。鄭麗文說，此活動已舉辦...FTNN新聞網 ・ 1 天前
盧秀燕走訪市場挨批「止不了血」 陳俞融籲：立即補助豬肉攤商
即時中心／顏一軒、李美妍報導台中市爆發非洲豬瘟後，市場買氣大幅下滑，豬肉攤商首當其衝。民進黨台中市議員陳俞融今（8）日指出，台中市長盧秀燕上午前往建國市場訪視攤商，但僅止於安撫與喊話，無法解決攤商面臨的實質虧損。她表示，中市府每年在短暫活動上花費龐大經費，與其辦一次性宣傳，不如立即將相關預算全數挪用，補助因疫情受衝擊的豬肉批發商與攤商。民視 ・ 1 天前
土耳其對納坦雅胡發出逮捕令 指控37名高官實施種族滅絕
[Newtalk新聞] 綜合外媒報導，土耳其檢察官辦公室於11月 7 日對以色列總理納坦雅胡在內的 37 名高級官員發出逮捕令，指控其在加薩地區實施種族滅絕及危害人類罪。此舉引發以色列政府強烈反彈，外交部長薩爾（Gideon Saar）痛批此為土耳其總統艾爾段的「公關噱頭」，而哈瑪斯則對此表示支持，認為此舉展現土耳其的崇高立場。國際刑事法院去年亦曾對納坦雅胡發出類似逮捕令，指控其犯下戰爭罪，以色列方面則一再否認相關指控，稱其荒謬且帶有反猶太色彩。 土耳其總統艾爾段。 圖 : 翻攝自環球網（資料照） 伊斯坦堡檢察官辦公室在聲明中指出，被控名單除納坦雅胡外，還包括國防部長卡茨（Israel Katz）、國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）及陸軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）等高層官員。檢方認定，這些官員在加薩「有系統地實施」戰爭罪行，並特別提及土耳其在當地援建的「土耳其 巴勒斯坦友誼醫院」於今年3月遭以軍轟炸一事，作為指控依據之一。該醫院被毀事件進一步加劇土以兩國之間的緊張關係，並成為土耳其司法單位採取行動的關鍵因素之一。 以色列外交部長薩爾隨即於社交媒體上發文回應新頭殼 ・ 1 天前
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 15 小時前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 17 小時前
鳳凰會有颱風假？最快週二陸警 專家估「13縣市」停班停課機率大
據中央氣象署今（10）日凌晨2時觀測，鳳凰颱風中心位於鵝鑾鼻南方670公里之處，以每小時20轉13公里速度，向西北西轉北北西進行。中心附近最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑80公里，預測今日晚間8時的中心位置在鵝鑾鼻西南方530公里之處，請在菲律賓東方海面、巴士海峽附近及南海航行及作業船隻應特別注意。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
亞職交流賽》台灣大賽冠軍超強！ 猿重挫日韓奪2連勝收尾
今年台灣大賽冠軍隊樂天桃猿展現農場潛力，張趙紘、劉子杰今天雙雙夯出2分彈，率隊以6：3勝出，連續2天重挫日職樂天金鷲、韓職KT巫師隊，以2連勝稱霸亞洲職棒交流賽。KT巫師隊2局上率先突破陳世展，靠高飛犧牲打送回第1分，隨後在一、二壘有人又被敲安，所幸靠右外野手邱鑫長傳阻殺本壘，化解危機。自由時報 ・ 15 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 17 小時前
川普關稅若違憲「股市大崩盤重演」？花旗卻曝意外結局 阮慕驊：跟我想的一樣
美國總統川普以「國家緊急狀態」為由祭出對等關稅，美國司法正針對是否違憲審理中，而美國聯邦最高法院日前舉行言詞辯論，多名大法官對合法性提出尖銳質疑，引發川普不滿。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文指出，跟大家想的不一樣，花旗認為如果川普對等關稅被美國最高法院判違憲，會引發股市上漲，「這個看法跟我想的一樣」。阮慕驊表示，目前一般看法是，對等關稅若翻盤市場會大亂、股市......風傳媒 ・ 14 小時前
被外籍配偶年收入嚇到！ 律師：台灣年輕人沒理由不行
律師林智群近日在臉書分享一名外籍配偶客戶的案例，指出對方雖在台灣人生地不熟，但憑藉刻苦耐勞的精神賺取豐厚收入，直言「開庭時法官問她年收入，她講出來的數字真的讓我嚇一跳。」貼文引發討論。中天新聞網 ・ 23 小時前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
坣娜肺腺癌奪命！譚敦慈：魚這樣吃恐成最毒習慣 7症狀像感冒卻奪命
以〈奢求〉等歌曲深植人心的59歲情歌女神坣娜，驚傳於10/14病逝。外界一度猜測是紅斑性狼瘡或胰臟癌奪命，但她摯愛的猶太裔富商老公薛智偉今（31）日悲痛證實，坣娜是因「肺腺癌」病逝。他透露，4年多前坣健康2.0 ・ 1 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前
不是吳怡農！蔣萬安對手驚爆「總統級綠營大咖」內幕曝光
2026九合一大選將於明年登場，台北市長蔣萬安的「前對手」壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願書，表態參選台北市長。然而據媒體報導，吳怡農在去年立委選舉中未參選決定，使他在這次選舉中受到黨內質疑。同時綠營人士指出，台北市長的人選從來都是總統級人選參選，如行政院副院長鄭麗君就是很好的人選。中天新聞網 ・ 17 小時前