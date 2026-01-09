卓榮泰視察苗栗醫院急重症醫療大樓擴建計畫 鍾東錦：卓院長來讓鄉親看見希望





行政院長卓榮泰9日到苗栗視察衛生福利部苗栗醫院急重症醫療大樓擴建計畫，針對計畫多次流標，卓揆表示，政院核定將急重症醫療大樓與放射腫瘤治療中心合併興建後，總經費提高至21億1150萬，將由衛福部出資17億，另外4億由公共建設經費補助。至於未來床位和設備需增加及停車場擴建，行政院會全力支持，讓衛福部苗栗醫院的營運更順利。

苗栗醫院急重症大樓計畫，行政院在民國99年核定，104年多次流標暫緩，110年因急診大樓老舊及未來發展癌症治療量能提升，報請行政院重啟急重症醫療大樓計畫並另興建放射腫瘤治療中心。

111年獲行政院核定急重症醫療大樓計畫（總預算12億、行政院補助4億）及放射腫瘤治療中心（總預算2.8億），但後續因急重症醫療大樓計畫流標6次，放射腫瘤治療中心流標14次，重新評估合併興建計畫提報衛福部，114年12月31日獲行政院核定修正計畫。

急重症醫療大樓將興建地上7樓、地下2樓，總樓地板面積4720坪，工程經費21億1150萬。希望透過急重症大樓興建，補足苗栗地區急重症醫療硬體量能，回應高齡化與公共醫療需求。

卓揆9日上午由行政院秘書長張惇涵、衛福部次長林靜儀、苗栗縣長鍾東錦、縣府衛生局長楊文志等人陪同，到衛福部苗栗醫院視察急重症醫療大樓擴建計畫，並聽取院長徐國芳簡報。

縣長鍾東錦致詞時特別以「終於看到一道光芒」做引言。他指出，現在苗栗鄉親罹患癌症，會在苗栗就醫的比例少之又少，幾乎都必須舟車勞頓往台中榮總或至台大、長庚等大型醫院，所以急重症醫療大樓對苗栗非常重要，可以補充苗栗縣醫療資源的不足。

鍾東錦說，今日卓院長來了，鄉親就看見希望，也表示院長重視苗栗縣醫療的不足。尤其卓院長承諾急重症醫療大樓與放射腫瘤治療中心合併興建，總工程經費20多億，苗栗醫院只要負責4億，其他由都由中央負擔，相當令人振奮，相信推動的速度就會加快。

鍾東錦表示，苗栗醫院需要縣府協助的地方，他一定全力以赴，包括停車場的部分，他也承諾協助在縣立體育場旁的空地，規劃做為醫生及員工的停車場，把現有停車空間留給到醫院看病的鄉親，希望急重症醫療大樓盡快蓋起來，讓鄉親可以就近就醫，造福地方。

