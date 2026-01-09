卓榮泰視察苗栗醫院 急重症大樓合併興建經費逾21億

行政院長卓榮泰九日到苗栗視察衛生福利部苗栗醫院急重症醫療大樓擴建計畫。（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

行政院長卓榮泰九日到苗栗視察衛生福利部苗栗醫院急重症醫療大樓擴建計畫，針對計畫多次流標，卓揆表示，政院核定將急重症醫療大樓與放射腫瘤治療中心合併興建後，總經費提高至二十一億一一五０萬，將由衛福部出資十七億，另外四億由公共建設經費補助。至於未來床位和設備需增加及停車擴建，行政院會全力支持，讓衛福部苗栗醫院的營運更順利。

苗栗醫院急重症大樓計畫，行政院在民國九十九年核定，一０四年多次流標暫緩，一一０年因急診大樓老舊及未來發展癌症治療量能提升，報請行政院重啟急重症醫療大樓計畫並另興建放射腫瘤治療中心。

廣告 廣告

一一一年獲行政院核定急重症醫療大樓計畫（總預算十二億、行政院補助四億）及放射腫瘤治療中心（總預算二點八億），但後續因急重症醫療大樓計畫流標六次，放射腫瘤治療中心流標十四次，重新評估合併興建計畫提報衛福部，一一四年十二月三十一日獲行政院核定修正計畫。

卓揆九日上午由行政院秘書長張惇涵、衛福部次長林靜儀、苗栗縣長鍾東錦等人陪同，到衛福部苗栗醫院視察急重症醫療大樓擴建計畫，並聽取院長徐國芳簡報。

縣長鍾東錦致詞時特別以「終於看到一道光芒」做引言。他指出，現在苗栗鄉親罹患癌症，會在苗栗就醫的比例少之又少，幾乎都必須舟車勞頓往台中榮總或至台大、長庚等大型醫院，所以急重症醫療大樓對苗栗非常重要，可以補充苗栗縣醫療資源的不足。

鍾東錦說，九日卓院長來了，鄉親就看見希望，也表示院長重視苗栗縣醫療的不足。尤其卓院長承諾急重症醫療大樓與放射腫瘤治療中心合併興建，總工程經費二十多億，苗栗醫院只要負責四億，其他由都由中央負擔，相當令人振奮，相信推動的速度就會加快。