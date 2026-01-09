卓榮泰視察苗栗醫院 擴建急重症大樓21億中央全額支應

行政院長卓榮泰今日上午視察苗栗醫院急重症及放射腫瘤擴建計畫，強調上任600天選苗栗為「均衡台灣、健康台灣」起點，中央將全額支應總經費21億餘元。（呂麗甄攝）

行政院長卓榮泰今日視察部立苗栗醫院急重症醫療大樓及放射腫瘤治療中心擴建計畫，表示上任第600天特別選擇苗栗作為落實「均衡台灣、健康台灣」理念的起點。卓榮泰表示，中央將全額支應總經費21億1,150萬元的公共建設，並持續滾動檢討床位、設備與交通規畫，提升桃竹苗地區整體醫療與生活品質。

行政院長卓榮泰表示，部立苗栗醫院急重症醫療大樓及放射腫瘤治療中心擴建計畫，歷經急重症大樓6次、放射腫瘤中心14次流標，因應社會與工程環境變化，兩案合併推動，總工程經費由原先約15億元提升至21億1,150萬元，並由中央全額支應。

卓榮泰指出，未來將持續滾動檢討床位、設備與停車位規畫，並整合交通、水利及其他公共建設，提升桃竹苗地區整體生活品質與醫療量能。其中，17億元由衛福部作業基金負擔，用於急重症大樓及放射腫瘤中心主要建築與醫療設備；另4億元作為公共建設經費，用於停車、交通及周邊公共設施改善，確保整體醫療與生活品質提升。

卓榮泰強調，硬體建設只是基礎，最重要的是醫護人員的專業與服務，他感謝院內同仁在各類災害與疫情中堅守第一線，並期待新大樓完工後，苗栗醫院能成為地區醫療高標準示範，帶動桃竹苗地區醫療服務持續升級。

部立苗栗醫院院長徐國芳表示，醫院現有357床、739名醫護人力，急重症大樓完工後將新增492床，整合急診、加護及放射治療功能，並配合長照3.0、智慧醫療及社區銜接計畫，提升苗栗及周邊地區醫療服務量能。新大樓地上7層、地下2層，總樓地板面積約1萬5,600平方公尺，法定車格將由190席增至317席，預計118年11月開始營運。

徐國芳表示，醫院承擔區域急重症及傳染病應變核心任務，已支援三處加強型防疫旅館，檢疫人次逾1,300人，並配合中央推動愛滋預防服務，未來將建構完整防疫與照護體系。急重症大樓完工後，將提供現代化急診部、30床加護病房、癌症治療中心，以及護理之家80床與醫護宿舍80間，硬體量能與人力配置均朝向區域醫學中心標準，並將持續滾動檢討床位、設備與營運模式，以因應桃竹苗地區高齡化與公共醫療需求。

縣長鍾東錦表示，非常感謝卓院長蒞臨視察，肯定中央全額支應大樓經費的政策，將讓急重症及癌症中心建設快速推進。縣府將協助停車位規畫，並提供體育館旁土地作員工停車，將主要停車空間留給就醫民眾，期望新大樓早日完工，造福鄉親。

