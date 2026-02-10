卓榮泰視察邊境防檢疫 盼國人協助恢復國產豬美名

（中央社記者吳睿騏桃園機場10日電）行政院長卓榮泰今天到桃園機場視察邊境防檢疫作業，他表示做好邊境防守是過年期間最重要、該做的工作，政府在2月底要申請重返非疫區，請國人配合協助恢復國產豬肉美名。

卓榮泰下午在農業部長陳駿季、交通部長陳世凱等相關部會人員陪同下，視導桃園機場邊境防檢疫作業，他除了聽取簡報，也親自視察防檢署入境旅客手提行李查驗宣導區及關務署紅綠線檯旅客查驗措施，並致贈禮盒鼓勵第一線人員。

卓榮泰致詞表示，做好邊境防守是過年期間最重要、該做的工作，去年10月突如其來的非洲豬瘟，讓台灣產業界及豬農蒙受相當大的損害，還好在中央跟地方縣市通力合作下，管控在案例場未擴大，感謝各部會及縣市，政府努力在2月底要向世界動物衛生組織申請重返非疫區，這又是1個新里程碑，應朝向此目標全速前進。

卓榮泰說，「這次的春節就是最大的挑戰」，面對眾多出入國人及各國旅客，如何防治違禁品、阻絕邊境之外就是現在該做的事，部分旅客可能不慎夾帶在入境食品，相關單位務必盡提醒責任，把走私、違規或不小心的風險降到最低，讓民眾安心也讓產業健康發展，進口貨品、快遞貨物還有郵包、旅客行李一律要加強檢查。

卓榮泰指出，政府已準備3面向加大力道，首先是強化人員檢查的戰力，包括手檢區、檢疫犬組及X光機，不僅桃機、台中、小港等機場，包括所有行李人員出入處，前線人員戰鬥力要加強；隨著年節到來，全面檢查比例要配合增強人力適度提高，對所有帶進來的貨品零信任，檢查過程絕對零容忍；並向前延伸斷絕來源，後續的工作才會簡單輕鬆，讓國人在層層守護、關關查驗下過個好年。

卓榮泰呼籲國人，不要攜帶有檢疫疑慮的動植物產品入境，相關單位一定會發現且採取罰則；而在國外的親友也不要寄送肉製品到國內，相關單位會嚴格把關阻絕境外，完成邊境防守工作，也才有資格在2月份請農業部做好準備，向世界動物衛生組織申請重返非疫區，恢復國產豬肉美名，讓畜牧業者能在揚名國際、揚眉吐氣。（編輯：林恕暉）1150210