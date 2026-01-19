卓榮泰親自接機鄭麗君「打破常規」？媒體人曝前例蔣經國：操作意圖明顯

行政院副院長鄭麗君率領談判團隊赴美，達成台美關稅談判多項目標，並於今（19）日早上6時多返抵國門，行政院長卓榮泰特別赴機場接機。對此，資深媒體人樊啟明提2事，直言執政黨操作意圖明顯。

樊啟明今在臉書表示，上次行政院長親自到機場接機副院長，網路上只查到在1970年5月1日，時任副閣揆的蔣經國訪美從松山機場返抵國門，當時行政院長嚴家淦在機場歡迎。

樊啟明表示，根據過去中華民國政府的行政禮儀與慣例，接機層級通常遵循「對等」或「下級接上級」的原則；另外，行政院長過去通常也只負責「送機」，或在行政院內接見歸國人員，這次卓榮泰以行政院長之尊打破常規，超高規格迎接副院長鄭麗君，執政黨操作意圖明顯。

廣告 廣告

樊啟明進一步指出，首先是操作「凱旋歸國」，自己定義對美關稅談判大勝利，主導話語權，進行大內宣；另外則是「造王鄭麗君」，高層接機畫面有極強的政治訊號，累積與鄭麗君的政治資本，是否代表民進黨參選台北市長就成為接下來的政治話題。

鄭麗君率領談判團隊赴美，達成台美關稅談判多項目標，包括台美關稅15％，同時針對美國未來若課徵232半導體及衍生品關稅，美方承諾將給台灣最優惠待遇；另外，行政院表示，其中也包含我方則由企業自主投資2500億美元、政府提供信用保證支持金融機構提供融資上限2500億美元的授信額度，預計數周後和美國貿易代表署進一步簽署「台美對等貿易協定」。

【看原文連結】