卓榮泰親自接機鄭麗君「打破常規」？媒體人曝2操作意圖：追溯前例是蔣經國

​行政院副院長鄭麗君率領關稅談判團隊赴美，在日前達成台美關稅談判多項目標，於今（19）日早上6時多返抵國門，行政院長卓榮泰特別赴機場接機。對此，媒體人樊啓明在臉書發文提到，卓榮泰打破常規「上級接下級」，執政黨操作2大意圖太明顯。

鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮與談判團隊14日晚間出發前往美國，美東時間15日結束總結會議，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作與深化台美AI（人工智慧）戰略夥伴關係等目標。​今天上午返台，行政院長卓榮泰前往桃園國際機場接機時，讚許團隊獲得實質且有意義的進展和結果。

廣告 廣告

鄭麗君則表示，經與美國磋商供應鏈的合作證明，「台灣人的努力、台灣的技術和產業，我們已經成為世界上一股關鍵的力量」，充分感受世界看好、需要台灣，政府會全力在台灣持續擴大投資，把產業根基扎得更深、更廣，也會支持產業進行有利的國際布局，延伸與擴展實力，以更壯大的台灣自信走向世界。

行政院副院長鄭麗君（左）19日率領關稅談判團隊返抵國門，行政院長卓榮泰（中）至桃園機場親迎。（顏麟宇攝）

對此，樊啓明指出，上回行政院長親自到機場接機副院長，網路上只查到在1970年5月1日，時任副閣揆的蔣經國訪美從松山機場返抵國門，當時行政院長嚴家淦在機場歡迎。根據過去中華民國政府的行政禮儀與慣例，接機層級通常遵循「對等」或「下級接上級」的原則。另外行政院長過去通常也只負責「送機」，或在行政院內接見歸國人員。

樊啓明分析，這次卓榮泰以行政院長之尊打破常規，超高規格迎接副院長鄭麗君，執政黨操作意圖明顯：第一，凱旋歸國 自己定義對美關稅談判大勝利，主導話語權，進行大內宣。第二，造王鄭麗君，高層接機畫面有極強的政治訊號，累積與鄭麗君的政治資本，是否代表民進黨參選台北市長就成為接下來的政治話題。



更多風傳媒報導

