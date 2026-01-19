卓榮泰親自接機關稅談判團 加碼預告明開記者會說明談判全過程

行政院長卓榮泰今早赴桃園機場，親自接機關稅談判有功的台美關稅談判團隊一行。（圖／鄒保祥攝）

行政院副院長鄭麗君日前率領談判團隊赴美進行第6次實體磋商，終於談妥台美關稅15％，並達成多項共識，今天（19日）上午6時多，談判團隊搭機返台，行政院長卓榮泰一早就守候在機場接機。卓榮泰預告，明天早上9點將舉行正式記者會，屆時會詳細清楚讓國人了解整個談判過程、結果及後續發展的重要說明。

行政院長卓榮泰今天上午前往桃園國際機場，接待關稅談判有功的行政院副院長鄭麗君一行。卓榮泰致詞時表示，這次國人期待台美關稅貿易協定當中，談判過程非常辛苦，這是第數次從美國回來，實際上獲得實質且有意義的進展跟結果。

卓榮泰指出，後續還有辛苦過程，所有談判團隊會持續以國家利益、產業利益、國人健康及糧食安全等4大目標，完成總統跟國人交付的責任；此外，行政院秘書長張惇涵也親自到場，在空橋處分頭歡迎談判團隊，現在還有很多百工百業的理事長來到這裡表達感謝。

卓榮泰預告，明天上午將舉行正式的返國記者會，進一步說明台美關稅與後續工作。鄭麗君補充，今天要跟國人報告此行總結會議，確認台灣取得對等關稅15%不疊加，逆差國中最優惠待遇，這是談判階段性結果，跟商務部簽署投資MOU，跟美國貿易代表署了解，數週後簽署台美對等貿易協議，簽署完就完成最後一哩路，詳細內容明天卓榮泰會親自開記者會向國人報告。

卓榮泰預告明將舉行正式返國記者會，進一步向國人說明關稅後續工作。（圖／鄒保祥攝）



