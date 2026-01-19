卓榮泰親自接機關稅談判團 加碼預告明開記者會說明談判全過程
行政院副院長鄭麗君日前率領談判團隊赴美進行第6次實體磋商，終於談妥台美關稅15％，並達成多項共識，今天（19日）上午6時多，談判團隊搭機返台，行政院長卓榮泰一早就守候在機場接機。卓榮泰預告，明天早上9點將舉行正式記者會，屆時會詳細清楚讓國人了解整個談判過程、結果及後續發展的重要說明。
行政院長卓榮泰今天上午前往桃園國際機場，接待關稅談判有功的行政院副院長鄭麗君一行。卓榮泰致詞時表示，這次國人期待台美關稅貿易協定當中，談判過程非常辛苦，這是第數次從美國回來，實際上獲得實質且有意義的進展跟結果。
卓榮泰指出，後續還有辛苦過程，所有談判團隊會持續以國家利益、產業利益、國人健康及糧食安全等4大目標，完成總統跟國人交付的責任；此外，行政院秘書長張惇涵也親自到場，在空橋處分頭歡迎談判團隊，現在還有很多百工百業的理事長來到這裡表達感謝。
卓榮泰預告，明天上午將舉行正式的返國記者會，進一步說明台美關稅與後續工作。鄭麗君補充，今天要跟國人報告此行總結會議，確認台灣取得對等關稅15%不疊加，逆差國中最優惠待遇，這是談判階段性結果，跟商務部簽署投資MOU，跟美國貿易代表署了解，數週後簽署台美對等貿易協議，簽署完就完成最後一哩路，詳細內容明天卓榮泰會親自開記者會向國人報告。
更多鏡報報導
經貿新局評價／藍委批政府不應「蓋牌」 憂農漁零關稅、基改食品入校園成籌碼
經貿新局評價／台美關稅15％網路陰謀論滿天飛 綠籲全民強化認知免疫力
經貿新局評價／台美關稅15％、對美投資2500億 柯文哲籲政府講清楚：不要斷送台灣命脈
獨家／台大生假冒投資達人「狠騙5550萬」全賠光 刑警爸還恐嚇被害人丟鐵飯碗
其他人也在看
好交情無償挺／獨家！為省錢只買詞曲版權 Ella重現經典廠商心驚驚
Ella陳嘉樺去年底在長沙展開「It's Me艾拉主意」巡迴演唱會，演唱〈波斯貓〉〈不想長大〉及〈I.O.I.O〉等S.H.E時期的金曲時，背景仍襯有Selina與Hebe的歌聲，讓歌迷一度以為S.H.E要驚喜合體。本刊接獲消息，指Ella向前東家華研唱片買下15首歌的詞曲版權，只為重現經典，但並沒買重製曲版權。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 12
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 30
愛雅懷孕被咒「祝流產一屍兩命」 為孩子怒提告：身為母親無法視若無睹
根據愛雅於社群平台公開的「受（處）理案件證明單」顯示，此案列為「一般刑案（妨害名譽（信用））」，報案時間為1月17日晚上11時47分。證明單內容指出，愛雅遭到不明人士公然侮辱與恐嚇，已進入司法程序調查。愛雅強調，此舉是為了保護自身及腹中孩子的安全與尊嚴，展現為母...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 5
水電工「想強行侵犯」！受害女「揮剪刀反擊」竟遭起訴 判決結果曝
社會中心／綜合報導基隆市一名楊姓水電工因向女友提出親密要求遭拒，竟情緒失控對對方施暴，不僅強行拉扯私密衣物、咬傷臉部，還出手毆打，企圖侵犯。女子在情急之下拿起剪刀反擊，造成楊男多處受傷，事後卻一度被檢方以傷害罪起訴。案件經基隆地方法院審理後，認定女子行為屬正當防衛，判決無罪。民視 ・ 14 小時前 ・ 61
MLB》道奇Betts證實退休時間 為了兒女要做到
洛杉磯道奇明星游擊手Mookie Betts證實，他在目前這張12年3.65億美元（約新臺幣115.4億元）合約於2032年球季結束時，就會從大聯盟球員身份退休。之所以現在就能做出這個決定，是為了自己的兒女。TSNA ・ 1 小時前 ・ 3
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 3 小時前 ・ 4
台南變天了？吳子嘉揭陳亭妃終局 立委補選驚爆林飛帆大戰「他」
民進黨台南市長初選民調出爐，2026選舉將由陳亭妃對上國民黨的謝龍介。媒體人吳子嘉昨分析選情，斷言陳亭妃應該會選上，接下來的立委補選大戰，他認為會由國安會副秘書長林飛帆對上無黨籍前台南市議長郭信良，若無意外應是郭贏。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 108
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 34
「煮泡麵加蛋」被男友罵公主病！網歪樓「曬1圖」：有皇太后病
生活中心／綜合報導泡麵加點配料竟然也能成為情侶爭吵的導火線？近期有名女網友在社群發文抱怨，自己吃泡麵時習慣打顆蛋，卻因此被前男友貼上「公主病」標籤，兩人為此爆發激烈口角。貼文曝光後立刻掀起熱議，不少網友看傻眼，直呼「公主病、拜金女的門檻也太低了吧」，也讓不少人感慨，連吃泡麵都能被嫌棄，價值觀差這麼多，分開反而是解脫。民視 ・ 19 小時前 ・ 27
「癌症」是自找的終極發炎！名中醫提醒這2大食物加速細胞老化很致癌，千萬要少碰
「癌症」等同是自找的終極發炎。是的，這樣的慢性發炎很可怕；你所聽過的一些重要疾病，包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。慢性發炎怎麼造成的，又該怎麼避免發炎？這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體的發炎反應。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 26
洪詩顧失智公公「把屎把尿」遭嘆鬼故事！網驚讚這女星：根本人生勝利組
藝人洪詩與李運慶婚後育有兩名女兒，近日因李運慶哥哥的一篇文章再度成為討論焦點。文章中透露，洪詩在婚前就已開始照顧患有失智症的李父，「是真正的照顧，把屎把尿、按摩那種」，許多網友就酸「這根本是鬼故事」、「孝道外包」，逼得洪詩親自出面解釋，雖然她幫夫家緩頰道「對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的」，但許多網友仍不買單，就有人對比直呼「鬼鬼根本是人生勝利組」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 9
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
台積電報佳音！高含積這幾檔被點名 這波行情你站對邊了嗎？
台積電最新法說會報佳音，公布2025年第四季財報，受惠AI應用對半導體強勁需求，台積電Q4所有指標均超越財測，其中，單季淨利較同期大幅成長35%，達到新台幣5,057億元，且數字不僅刷新歷史紀錄，更大幅超前市場預期的4,784億元，加上市場最關心的台積電2026年資本支出，公司揭露將高達520億美元到560億美元，主要是因應後續成長需求，數字同樣超出市場期待，由於台積電Q4財報表現相當搶眼，預告台積電一個人的武林行情將再出現，帶動1月台股多頭再添柴火。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 11
-20度極冷空氣來了！下週大雨開炸 恐濕冷5天「最凍時段曝」
小心來自蒙古的大寒！日前中央氣象局前局長鄭明典表示，有-20度的極冷空氣從北方南下，雖然台灣有海洋讓降溫不極端，但仍須留意其影響。而中央氣象署預報，這波「蒙古大寒」不只會來帶降溫，水氣也相當多，北東預計下週一（19日）越晚雨越多，一路下到下週五（23日）；低溫則是下週三（21日）起夜間清晨，北部、宜蘭空曠地區最冷探10度。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 10
預言台美關稅協議是「正式建交前的暖身」！專家：川普很可能在任內建交台灣
台美關稅協議正式出爐，台灣調降為不疊加15%稅率，同時享有232條款最惠國待遇，而台灣企業將投資美國2500億美元，政府信用擔保2500億美元。對此，總體經濟學家吳嘉隆直言，這個美台關稅不單單只是降關稅，更有外交、軍事上的重大涵義，「可以解釋成正式建交之前的暖身」。吳嘉隆在臉書發文表示，美國與台灣達成的協議，其實不只是關稅。更重要的是，第一，在許多高新技術......風傳媒 ・ 11 小時前 ・ 480
奉行蔬食、不喝冰水 何妤玟檢出大腸瘜肉！醫：3類食物少碰
藝人何妤玟平時奉行蔬食、規律練瑜伽、甚至不喝冰水，但健檢卻發現２顆大腸瘜肉，讓她驚訝不已。為什麼會有大腸瘜肉？醫師指出，大腸瘜肉與家族遺傳有關，但飲食型態也有密切關聯，尤其紅肉、高油、高溫料理是3大地健康2.0 ・ 1 天前 ・ 23
砸錢砸到顧人怨！「新邪惡帝國」道奇超越洋基！成北美「最令人厭惡球隊」
體育中心／綜合報導剛完成衛冕的「宇宙道奇」力拚新球季三連霸，休賽季補強不手軟，近期更端出一張4年2.4億美元（約75.7億新台幣）巨約，網羅今年自由市場最大咖明星強打塔克（Kyle Tucker），但也因為砸錢不手軟引起反感，而對此美媒《USA Today》記者彼得（Josh Peter）就發表評論指出，道奇已經超越洋基，成為「北美最令人厭惡的球隊」。FTV Sports ・ 3 小時前 ・ 23
洪詩為失智公公把屎把尿 李運慶揭真相反擊：動個腦不難
洪詩為失智公公把屎把尿 李運慶揭真相反擊：動個腦不難EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
-20℃極冷空氣南下！全台「最冷時段」專家說了
生活中心／李汶臻報導前氣象局長鄭明典日前在臉書發文PO出一張海平面氣壓圖，北半球大範圍呈現紅棕色高壓區塊，讓他直言「第一次看到這麼極端」，畫面曝光掀起網友熱烈討論，更有人好奇發問「這代表霸王級寒流要來？」。鄭明典18日稍早再度更新海平面氣壓圖，顯示最高氣壓定到1072百帕，他預期這次台灣感受到的可能是相對緩慢的降溫，但低溫持續時間相對持久一些。此外，他17日也曬出一張衛星海溫影像並示警零下20℃以下的極冷空氣，明（19）日開始就會慢慢往南擴展，預計對台灣天氣造成影響，會有很顯著的降溫。民視 ・ 17 小時前 ・ 17
剛喊不熟！朱孝天突轉發F4合照 言承旭點名「吵不散朋友」卻獨漏他
F4近來合體話題不斷，卻始終少了朱孝天的身影。因與相信音樂理念不合、雙方關係緊張，朱孝天未能參與F4的合體演唱會與後續活動，而他在15日迎來47歲生日，卻因一個社群舉動再度被推上討論焦點。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 20