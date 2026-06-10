卓榮泰訪基隆失智家屋 推導入AI提升安全

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行政院長卓榮泰(右二)訪視基隆七堵失智症家屋，承諾長照預算將盡快補足。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕行政院長卓榮泰今天下午到靈糧堂基隆市七堵失智症團體家屋，他說，全國失智症約有40萬人，且有年輕化的趨勢，將來長照3.0也會結合失智症防治照顧政策綱領3.0，機構要增加、服務要升格，並導入更多的AI人工智慧，取代較缺乏的人力，同時也讓失智者在比較科技的環境中更安全。

卓榮泰今天由議長童子瑋、市府秘書長謝孝昆及衛福部長照司人員一起訪視基隆第一家失智症家屋，雖然規模小卻很溫馨，感謝所有人員一直努力不懈。

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卓榮泰說，全國將近有40萬人失智症者，人數持續的上升，而且年齡層有年輕化趨勢。他承諾長照3.0的1千多億預算，要盡快補齊，要在最快的時間內把這個社會安全網能夠全盤的建立起來，否則家庭的負擔還是會一直增加，對家庭負擔增加，對產業就是一種負面的損失。

此外，長照3.0也會結合失智症防治照顧政策綱領的3.0，內容、項目就會更多，機構要增加、服務要升格，並要導入更多的 AI人工智慧，一部分取代現在比較缺乏的人力，一方面也讓失智者能夠在比較科技的環境當中增加他的安全，利用穿戴裝置、攝影機、或者一些雷達設備等等。

市府秘書長謝孝昆表示，基隆市已成立長照所單一窗口，讓長者更便捷更友善的服務，相信在中央支持下，日照中心或居家服務都會有所成長。

議長童子瑋則表示，基隆目前的長照機構床位是嚴重不足，主要是場域不足，還有很多房屋都在5樓以下，沒有電梯，還有人力不足等問題，都有賴中央與地方共同努力解決，在地的長輩有機會獲得更多的照顧。

行政院長卓榮泰(中)訪視基隆七堵失智症家屋，承諾長照預算將盡快補足。(記者盧賢秀攝)

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