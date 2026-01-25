卓榮泰訪視桃園敏盛輕急症中心 承諾16億經費若不夠再加碼

行政院長卓榮泰今天（25日）訪視桃園敏盛醫院所設週日及國定假日輕急症中心（UCC）時，指出今年準備新台幣16億，要補助開設UCC的醫療院所，若經費不夠，行政院願支持衛福部增加預算，以國人健康為首要目標。

依照衛福部統計，春節期間急診就診人數，會比平常大概多0.5至0.7倍，也就是平常的1.5到1.7倍，特別是春節連假特別長，基層醫療診所服務量沒有那麼充足時，就會擠到醫院的急診中心。因此如何讓區域的醫療，在春節期間維持必要運作，開設UCC就會成為需求。

卓榮泰表示，週日及國定假日輕急症中心（UCC）目前全國有13處，桃園就佔了4個，其他台北、台中、台南、新北還有高雄各有其他的醫療診所、院所投入，他希望這13處能夠成為今年觀察的指標，針對服務績效、人民感受，由衛福部再做規劃，讓明年UCC能做到更好。

卓榮泰指出，今年準備了新台幣16億，要補助開設UCC的醫療院所，如果經費不夠，表示UCC的功能有需求，行政院願意支持衛福部增加預算，以國人健康為首要目標。如果人真的很多，表示這個功能是需要的，那衛福部也有準備，隨時針對有需要、要加強各種的經費支持，行政院絕對支持。

卓榮泰續指，政府以國人的健康為最重要的，這個才能達到，讓重症的人有人照顧，讓輕症的人有地方去，也讓就醫不擁擠，春節過年不斷藥，這幾個重要的目標也能夠一併來完成。

卓榮泰說，「健康台灣」是賴清德總統的重要治國理念，今年政院以「健康台灣」、「團結守護台灣」作為整年度國家向前邁進的主軸，當中最重要的關鍵力量來自於醫護人員對國家政策全力支持。也希望今年的春節，醫護人員能盡量休息，享受家庭溫暖和各地美食，政府會做好後盾，支援全國UCC的設置。

