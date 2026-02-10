卓榮泰訪視桃園綠色照顧站 以長照結合農村再生 減輕家照者負擔

2026年台灣正式進入超高齡社會，65歲以上人口逾467萬人占總人口20.06%。行政院長卓榮泰今日(10日)前往桃園市龍潭區訪視高原社區綠色照顧站。「高原社區」自2023年起推動「綠色照顧」，結合農業與農村再生，讓社區長者能相互陪伴關懷，從中獲得快樂與成就感。

卓榮泰提到，他剛才從戶外共餐菜園一路參觀過來，看見社區長者所種植的蔬菜，很感謝今日有機會能與長者共餐，親身感受社區長者們從栽種、收成到烹煮的過程，也體驗到「從產地到餐桌」的距離是如此近。

卓榮泰指出，農業部推動「綠色照顧計畫」，結合農業活力與社區情感，透過共作、共餐等課程，讓長者在社區中「吃得健康、動得安心」，彼此相互關懷、依靠與信賴，不僅增進長者健康，也減輕家庭照顧負擔。

卓榮泰表示，台灣正式進入超高齡社會，以桃園市為例，在「長照2.0」時代，已布建長照機構共1,175處，與10年前只有33處相比，增加35倍。而今年邁向「長照3.0」，政府將投入高達新台幣1,153億元經費，持續擴大服務對象、提升長照服務涵蓋率，串聯家庭、社區、機構及醫療體系，不僅提升長照量能與品質，讓「被照顧者」獲得更多的照顧，同時也一併納入「照顧者」的需求，同時並進。

卓榮泰強調，綠色照顧、農村再生及地方創生都是政府現正全力推動的重大工作，希望打造更多友善的農村社區，今日訪視的「高原社區」即為成功典範，不僅有優良的硬體建設，更看到社區投入心血的成果。政府未來將透過更多政策，從農業生產端到農民退休保障全面銜接，並結合「長照3.0」，打造更文明、更普遍照顧的社會。