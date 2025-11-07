卓榮泰認「非核家園」目標生變 王鴻薇批：非核誤國不得不轉彎

【警政時報 包克明／臺北報導】立法院經濟部門今(7)日進行總質詢，國民黨立委王鴻薇質詢時針對核電議題再度開炮。她引用台電董事長曾文生日前表示「核二、核三有重啟機會與條件」的說法，要求行政院長卓榮泰明確表態是否支持台電送交經濟部評估重啟核電。行政院長卓榮泰首度鬆口「核電廠可以重啟」。

王鴻薇引用台電董事長曾文生日前表示「核二、核三有重啟機會與條件」的說法，要求行政院長卓榮泰明確表態是否支持台電送交經濟部評估重啟核電。(圖／國會頻道)

王鴻薇表示，過去幾年綠能弊案頻傳，不僅讓國家財政蒙受損失，更對生態環境造成嚴重破壞。她指出，包括美國、韓國、日本等國際媒體與政策官員皆曾公開表達對台灣能源政策的疑慮，甚至美方高層多次點名台灣的「極端反核政策」恐影響區域能源穩定與自我防衛能力。

王鴻薇質疑，重啟核電到底要花多少錢？行政院應該盡快說明清楚，避免再次誤導民眾。(圖／國會頻道)

王鴻薇強調，核電延役是她自立委補選以來的政見之一。她早在三年前就提出《核子反應器設施管制法》（核管法）修正案，並於黨團書記長任內列為優先法案。今年法案三讀通過後，才讓台電與經濟部能夠依法重新評估核二、核三延役。她直言，在野黨為國人能源安全奔走多年，真正拖後腿的正是民進黨政府。

王鴻薇直言，在野黨為國人能源安全奔走多年，真正拖後腿的正是民進黨政府。(圖／國會頻道)

王鴻薇也指出，根據台電過去評估，若當時未讓核電停役，延役成本僅需核二約150億元、核三約300億元，但如今若要重啟，環團估算費用恐高達3,900億元。王鴻薇質疑，重啟核電到底要花多少錢？行政院應該盡快說明清楚，避免再次誤導民眾。

王鴻薇並指出，「非核家園」政策已證明是失敗的能源實驗，不僅造成電價飆升、產業外移，更埋下國安風險。她強烈呼籲卓榮泰「非核誤國，回頭是岸」，政府應面對錯誤、檢討政策，讓台灣走回穩定、安全且務實的能源路線。

卓榮泰則回應，「只要經濟部依法評估，確認核電廠可以重啟，行政院會支持辦理。」此番表態與他上任初期公開宣示「非核家園是不可放棄的目標」相矛盾，引發外界關注，被視為「非核生變」的關鍵信號。

