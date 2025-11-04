卓榮泰談高溫假：勞工安全與人權是討論核心

（中央社記者王揚宇台北4日電）因應極端氣候，立委提案修氣象法，將高溫列為災害性天氣。行政院長卓榮泰今天受訪說，目前已有高溫工作的注意事項指引，保障勞工安全，至於進一步的討論，勞工的安全與人權是核心工作。

立法院交通委員會3日審查氣象法部分條文修正草案，對於立委提案修氣象法將高溫列為災害性天氣，交通部次長林國顯當天表示，高溫入氣象法是第一步；各方意見還很多，11月會預告草案。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，對於未來是否可能修法放高溫假，以及勞團建議低溫假也要一併納入討論等議題，作相關回應。

廣告 廣告

卓榮泰指出，勞動部目前已經有高溫工作的注意事項指引，這是在保障勞工的安全，希望勞工在安全、舒適的環境中，從事各類別的生產。

卓榮泰表示，至於進一步的討論，包括醫學上對人體的影響、氣象學對氣候的適應等，都還在做進一步的討論，而勞工的安全與人權是討論中的核心重心工作。（編輯：蘇龍麒）1141104