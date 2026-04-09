卓榮泰諷藍營沒誠信 邱鎮軍：議場口若懸河救不回人民血汗錢 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

中選會因委員人數不足，會議停擺5個月，立法院上月13日完成人事同意權案，各黨皆推薦人選，但民進黨人選遭藍白反對，後續補提名及通過人選何時就任，目前均未確定。立委羅智強質詢詐騙嚴重之因，行政院長卓榮泰藉人事案反諷「就是因為這樣子啊」，引發正反討論。對此，立委邱鎮軍表示，當詐騙集團都在用AI深偽技術升級犯罪時，我國最高行政首長竟然還在用「人事案卡關」這種原始人級的藉口來推諉責任。

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邱鎮軍說，以前以為詐騙嚴重是因為數位監控有漏洞、是因為個資外洩、或是刑法太輕等，但卓榮泰說在野黨對人事案的態度，讓其擔心台灣誠信「跨不過太平洋」。

邱鎮軍指出，台灣的詐騙實力早就橫跨五大洲，從東歐的別墅機房到南美的洗錢中心、太平洋發出的詐騙簡訊到跨過大西洋的機房運作，甚至連台灣年輕人都被騙到東南亞當豬仔，這種「全球佈局、在地深耕」的諷刺成績，就是說明原來行政院的執行力，竟然連犯罪集團的車尾燈都看不到。

邱鎮軍點名卓榮泰只在乎中選會幾張跨不過立法院門檻的椅子，但他們在乎的是台灣人跨不過詐騙陷阱的血淚。當詐騙集團都在用AI深偽技術升級犯罪時，我國最高行政首長竟然還在用「人事案卡關」這種原始人級的藉口來推諉責任。

邱鎮軍舉例，2025年專案抓了2萬多人，裡面有多少是抓了又放？有多少是輕判、緩刑、甚至當庭釋放？這種對詐騙共犯的「溫柔縱放」，才是讓詐騙核心主使者坐在太平洋那端看著民進黨政府發笑的原因。

邱鎮軍認為，卓榮泰試圖把「治安失能」拿來當作「索討官位」的籌碼，卻沒辦法解釋「一年比一年高的打詐預算，為什麼還讓人民的荷包一天比一天扁？」他強調，在議場內口若懸河的推卸責任是很厲害，但這種「厲害」救不回人民被騙走的血汗錢，更掩飾不了行政院「只會抓在野黨、不會抓詐騙犯」的無能事實。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

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